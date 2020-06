Patrick Sébastien recadré par Pascal Praud en plein direct

Patrick Sébastien fait parler de lui en ce moment. L'animateur télé était invité il y a quelques jours sur BFM TV pour se confier sur la candidature à l'élection présidentielle de Jean-Marie Bigard. Et ce dernier n'y était pas allé de main morte à l'époque envers son ami. "La volonté du président, c'était d'être sympa avec lui. Mais en aucun cas Macron n'a appelé Bigard pour lui parler de politique ou pour le consulter sur quoi que ce soit ! D'après ce que j'ai compris, Jean-Marie a profité du truc pour lui parler d'autre chose. Mais je ne te cache pas que je crois que le président est quand même assez fâché, ajoute-t-il. Je crois qu'il a déconné un petit peu. [...] Je me demande s'il n'est pas en train de péter un câble".

"C’est bon, salut, au revoir !"

Et il semblerait que l'animateur ait encore beaucoup de choses à dire. Invité sur le plateau de "l'Heure des pros 2" sur CNews, Pascal Praud a souhaité l'interroger sur cette actualité pour le moins chargée, mais a rapidement été agacé par le monologue de l'animateur. "Ça fait 50 ans que je fais toutes les villes de France en long, en large et en travers, commence Patrick Sébastien. Et puis que j’ai la chance de côtoyer à la fois tout ce qui est en bas et tout ce qui est en haut…"



"Je suis copain avec le prince Albert, je peux aller à l’Elysée des fois de temps en temps, j’ai eu des relations avec tous les présidents…". Il continue ensuite "quand on s’est confinés, c’était pour éviter de contaminer les autres et de se contaminer nous-mêmes. On a été bienveillants en groupe. Et à la fin du bouquin, je disais que j’aimerais bien que ça continue cette bienveillance de groupe…" avant d'être interrompu par Pascal Praud qui s'en est récemment pris à Marine Le Pen : "bah on va essayer de l’avoir. La bienveillance, c’est aussi de laisser parler les autres a-t-il lâché. Forcément, sur un plateau… Je vous connais." Feignant d'être vexé Patrick Sébastien a fait semblant de partir : "c’est bon, salut, au revoir !" Avant d'être à nouveau flatté par son hôte : "ce que vous dites est très intéressant, j’adore vous écouter, mais bon…"

Par J.F.