Patrick Sébastien : Sa parodie de Didier Raoult fait un carton sur la Toile

Inconnu du grand public il y a encore un mois, Didier Raoult est sous le feu des projecteurs depuis le début de la pandémie de coronavirus. Le médecin spécialisé en infectiologie milite pour une généralisation de l’utilisation de la chloroquine dans le but de traiter le Covid-19. Si ce médicament est à ce stade uniquement donné pour les cas les plus graves, le professeur marseillais souhaite qu’il soit administré plus tôt pour les patients atteints par le coronavirus, études à l’appui. Sa personnalité et son look extravagants en font une personnalité encore plus atypique. Il n’en fallait pas plus pour inspirer les artistes et notamment Patrick Sébastien. Si l’homme de télévision est connu comme animateur, il doit aussi son succès à ses célèbres imitations. C’est comme cela qu’il s’est fait connaitre dès 1974 puis grâce à son émission "Le Grand Bluff". Cette fois-ci, l’ancien présentateur du "Plus grand cabaret du monde" a décidé d’entrer dans la peau de Didier Raoult.

Le professeur Sébastien donne des conseils de "scientification"

Sur ses réseaux sociaux le mardi 14 avril, il a relayé une vidéo de sa chaîne YouTube sur laquelle il apparaît grimé en Didier Raoult et répondant aux questions des internautes sur la pandémie de coronavirus. "Le Professeur Sébastien est de retour pour répondre à toutes les questions scientifiques que vous vous posez pendant le confinement", écrit-il en légende de la vidéo. "Un 6e épisode de la série Les Conseils de "Scientification" du professeur Sébastien", ajoute-t-il. Effectivement, ses conseils sont loin d’être sérieux. A la question "que pensez-vous du masque obligatoire", il répond : "Le masque obligatoire, c’est bien. Mais à partir du moment où on ne l’impose pas à des cons. Je vois mon cousin, il le porte toute la journée, même quand il mange. Ce qui fait qu’il a perdu 5 kilos dans la semaine, on a été obligé de faire une perfusion. Donc il faut faire attention de ne pas le donner à des cons." Une parodie qui a remporté tous les suffrages auprès des internautes.

Le Professeur Sébastien est de retour pour répondre à toutes les questions scientifiques que vous vous posez pdt le #confinement !



Un 6ème épisode de la série #LesConseilsDeScientification du #ProfesseurSébastien



À voir en intégralité sur YouTube : https://t.co/rPBy2rB2n9 pic.twitter.com/iRZC0INP6k — Patrick Sébastien (@PatSebastien) April 14, 2020

Par Non Stop People TV