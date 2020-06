Patrick Sébastien se confie sur ses difficultés financières

Après 25 ans de collaboration avec France Télévisions, Patrick Sébastien a été malheureusement évincé par la chaîne. Un renvoi que l’animateur a eu beaucoup de mal à diriger. En novembre dernier, Patrick Sébastien n’avait pas hésité à adresser un messager au service public sur les ondes de Sud Radio : "Je vais être clair là-dessus. Je ne veux absolument pas que les gens du service public parlent de moi s'il m'arrive quelque chose. Je le refuse totalement ! Je ne veux pas que ces gens-là viennent bouffer sur mon cadavre. Qu'ils ne parlent pas de moi ! De toute façon, mon épitaphe - j'en parle sur scène tous les soirs, je l'ai volé à Jacques Brel - est : 'Si vous m'aimez, fermez votre gueule". Depuis son départ en 2018, Patrick Sébastien a désormais de nouveaux soucis d’ordre financier.

"La liberté a un prix"

Alors que l’animateur n’est plus engagé auprès d’une quelconque chaîne de télévision, Patrick Sébastien a reconnu que cette situation a eu un impact conséquent sur son niveau de vie. Au cours d’un entretien accordé à Télé Star dont le prochain numéro sera en kiosque ce lundi 29 juin, Patrick Sébastien s’est confié sur ses difficultés financières : "J’ai passé trente années fabuleuses à la télévision et cinq de merde. Je suis vachement content de ce que j’ai fait, mais ce monde est derrière moi. la télé a beaucoup trop changé. "Aujourd’hui, ce sont des mecs dans les bureaux qui ont le pouvoir de censurer. Et ces mecs-là ont un profond mépris pour mon public. Ça me fait un trou financier énorme mais la liberté a un prix ». L’animateur en a profité pour révéler qu’il n’était pas prêt à quitter le monde de la télévision : "Pendant le confinement, j’ai inventé un jeu télé, Culture People, que je vais proposer à des animateurs que j’aime bien. Vous voyez, on ne me tue pas. Je suis toujours debout parce que c’est ma nature et que personne n’arrivera à briser ma carapace".

Par Alexia Felix