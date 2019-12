Patrick Sébastien s'en prend à nouveau à Sophie Davant et France Télévisions

Depuis son éviction du groupe France Télévisions, après 23 ans de bons et loyaux services, Patrick Sébastien enchaîne les remarques acerbes. Le groupe audiovisuel en a encore pris pour son grade, puisque l'ancien animateur du "Plus grand cabaret du monde" s'est ouvertement moqué des audiences d'un programme en particulier... "La Lettre" présenté par sa consœur Sophie Davant ! "Quand je lis que 'La lettre' de Sophie Davant est un triomphe, je me pose des questions. Nous, quand on faisait le même score, on se faisait engueuler" a-t-il expliqué dans les colonnes du Parisien.

« Patoche » serait-il rageur ?

Patrick Sébastien avait déjà attaqué Sophie Davant au micro de Sud Radio, en novembre dernier. "Je regardais ce qu'ils ont fait, 'La Lettre', qui est un truc à pleurer, un commerce des larmes. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui, ça s'appelait 'Les Stars à domicile'" avait-il critiqué, ce qui avait beaucoup peiné la principale concernée : "Est-ce qu’on est responsable des problèmes que Patrick Sébastien a eu avec France 2 ? Il est parti pour des raisons qui lui sont propres. Je ne suis pas patronne de France 2". L'interprète des "Sardines " a même décidé de passer le Nouvel An sur TF1 pour un ultime pied de nez ! Cette année, il participe au grand bêtisier de Christophe Beaugrand et Karine Ferri, un changement radical après avoir assuré la présentation, depuis 2004, de chaque réveillon sur France 2. Les animatrices Faustine Bollaert, Daphné Bürki et Sophie Davant prennent quant à elles sa place : "Je n'en veux pas à Sophie. Ni à Faustine Bollaert, qui m'a envoyé un beau message". L'année audiovisuelle termine sur une note positive !

Par Elodie F.