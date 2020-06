Patrick Sébastien : ses confidences croustillantes sur Bernadette et Jacques Chirac

Cela fait plusieurs semaines que Patrick Sébastien fait parler de lui. Il y a quelques jours, il s'en prenait en direct à Jean-Marie Bigard au sujet de son intérêt pour les élections présidentielles. Ce lundi 22 juin, l'ancien animateur de l'émission "Le plus grand cabaret du monde" a continué sa tournée promotionelle pour son nouveau livre "J'ai déplacé l'éléphant". C'est à cette occasion que Patrick Sébastien était invité au micro de RTL dans "Les grosses têtes". Il en a profité pour livrer une anecdote croustillante concernant l'ancien président de la République Jacques Chirac et sa femme Bernadette. Séducteur aguerri, l'homme politique lui avait confié à l'époque : "Ce que je regarde en premier chez une femme c’est si la mienne me surveille."

une blague osée

Si cela peut paraître complètement dérisoire d'entendre cela de la bouche d'un homme politique, Patrick Sébastien en guerre contre Yann Barthès et son équipe, a l'air familier avec ce genre de remarque venant de la bouche de Jacques Chirac. "Chirac, il adorait les histoires grossières ! (...) et Bernadette ne supportait pas ça". Il raconte ensuite une histoire arrivée alors qu'il dînait à l'Elysée. Patrick Sébastien avait une nouvelle blague en stock et a décidé de la raconter à Jacques Chirac "Quelle est la différence entre Bernard-Henri Lévy et Pascal Sevran : BHL a le Petit Robert dans la tête et Pascal Sevran a le gros Roger dans le c**."

Mais l'anecdote ne s'arrête pas là puisqu'il raconte ensuite la réaction de l'ancien président : "J’arrive à l’Élysée et je raconte l’histoire à Chirac, je n’aperçois pas que Bernadette est juste à côté ! Il éclate de rire et d’un seul coup je vois Bernadette je fais oh p*tain. Et contre toute attente j’entends Bernadette qui dit ‘Mais Jacques elle est très bien cette histoire’ et le grand il lui fait : 'Bernadette n’allez pas la raconter, vous allez confondre'."

Par J.F.