Patrick Sébastien : ses rares confidences sur Sébastien, son fils mort à l'âge de 19 ans

S'il a longtemps animé des émissions où il partageait sa joie de vivre et sa bonne humeur, Patrick Sébastien a pourtant été marqué un terrible drame au cours de sa vie. En juillet 1990, son premier fils, Sébastien, né de son histoire d'amour avec une certaine Martine, est mort à l'âge de 19 ans. Sébastien Bouto est tragiquement décédé des suites d'un tragique accident de moto, alors qu'il roulait sur les routes de la petite Camargue. Le jeune homme est décédé alors qu'il allait être père... et sa fille, Marie-Andréa, est née cinq mois après sa mort.



En août 2019, lors d'un portrait dressé dans l'émission "50'Inside", Patrick Sébastien avait évoqué son deuil difficile : "Il n'y a pas de blessure qui pourrait être plus grande. C'est ma première mort, moi, je survis depuis. Tous les gens à qui c'est arrivé savent. Il n'y a que les gens à qui ce n'est pas arrivé qui ne peuvent pas comprendre", expliquait-il. En novembre 2017,au cours d'un entretien accordé à Femme Actuelle, l'animateur qui est actuellement en conflit avec France 2 avait fait d'autres confidences : "Mon fils a eu un accident de moto. Le lendemain de sa mort, j'ouvre le journal et lis : 'L'accident n'en est peut-être pas un, car il n'y a pas de traces de freins, pas d'autopsie'. Je contacte les gendarmes qui me confirment que le journaliste a tout inventé, et qu'il s'agit bien d'un accident. Alors je rappelle le rédacteur en chef pour lui demander pourquoi il a fait ça. Sa réponse : 'Tu nous as cherchés, tu nous a trouvés !'... J'ai eu envie de tuer ce mec."

Patrick Sébastien évoque la perte de son fils

Invité dans l'émission "Sept à Huit" ce dimanche 22 novembre 2020, le présentateur de l'émission "Le plus grand cabaret du monde" est revenu sur cette douloureuse perte : "Ce n'est pas le temps qui passe, c'est ceux qui ne sont plus là. Parce que ça, c'est pas récupérable. C'est les gens qui manquent." a-t-il avancé. "On fait avec... Ce qui est terrible, c'est que plus tu vas montrer que tu tiens le coup, que tu vas être fort, plus on va être cruel avec toi. On ne va pas s'imaginer ce que tu trimballes. C'est très dur. Mais on survit à tellement d'autres choses." déclare-t-il ensuite pour répondre à la question de savoir s'il est possible de survivre à la mort d'un enfant.



Patrick Sébastien explique ensuite qu'il a réussi à surmonter sa douleur et à remonter la pente grâce à un conseil donné par le chanteur Carlos alors qu'il devait monter sur scène. Dévasté par le chagrin, Patrick Sébastien avait alors demandé à Carlos de venir le remplacer : "Il m'a dit : 'Je peux venir, mais je ne viendrai pas. Si tu n'y vas pas toi, tu ne t'en sortiras pas. Tu vas monter sur scène, tu vas leur donner de l'amour, et ils vont te le rendre. Et c'est ça qui va te tenir debout.' Il m'a sauvé la vie."

Par E.S.