Patrick Sébastien viré de France 2 : l’animateur riposte radicalement

Après plus de deux décennies de bons et loyaux services aux commandes de plusieurs programmes, Patrick Sébastien apprenait avec effroi son éviction de France Télévisions. L’ex-présentateur et pilier du service public avait été remercié de façon disgracieuse. Depuis, il tente de remonter la pente. Le 31 décembre prochain, il sera même à la présentation de la soirée de la Saint-Sylvestre de TF1 aux côtés de Christophe Beaugrand et Karine Ferri. Récemment, Patrick Sébastien a affirmé qu’il ne gardait aucune rancœur à l’encontre de Delphine Ernotte et de France TV. Mais s’il faisait bonne figure en public, c’est uniquement parce qu’il avait été bien conseillé par ses avocats. Patrick Sébastien n’a pas digéré son licenciement.

"Une situation de dépendance économique"

La nouvelle a l’effet d’une bombe. Ce samedi 14 décembre, nos confrères du Parisien ont annoncé que Patrick Sébastien a décidé d’attaquer ses anciens employeurs en justice. Le groupe télévisuel a été assigné devant le tribunal de commerce via Magic TV, la société de production de l’ex-présentateur des "Années bonheur". Le quotidien l’affirme, Patrick Sébastien aurait été dans "une situation de dépendance économique" depuis 1996. Son éviction du service public, remontant à octobre 2018, aurait entraîné de très nombreux licenciements dans sa boîte. L’ancien présentateur demande, dans la foulée, une somme vertigineuse à France Télévisions. Une demande d’indemnisation s’élevant à 5 millions d’euros, "environ", selon Le Parisien. Toujours d’après nos confrères, ce chiffre correspond à "un an de chiffre d'affaires de la saison 2018/2019, sa dernière sur France 2". La guerre est déclarée.

Par Laura C-M