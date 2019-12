Patrick Sébastien viré de France 2 : son nouvel affront à la chaîne

En octobre 2018, Patrick Sébastien apprenait son éviction de France 2 après plus de 20 ans de bons et loyaux services. Peiné, l'animateur phare du service public a fait ses adieux au public du "Plus grand cabaret du monde" et des "Années bonheur" au printemps 2019. Depuis, Patrick Sébastien remonte peu à peu la pente. Mardi 31 décembre prochain, il célèbrera même la nouvelle année sur TF1, aux commandes d'une nouvelle émission. Présentation qu'il partagera avec Karine Ferri et Christophe Beaugrand. Mais si Patrick Sébastien avait gardé le sourire aux lèvres et la tête haute durant plus d'un an (malgré quelques tacles adressés à ses anciens employeurs), c'est parce qu'il était prêt à riposter. Samedi 14 décembre, nos confrères du Parisien ont annoncé que l'ancien présentateur des "Années bonheur" attaque France Télévisions en justice.

La page de la télé, définitivement tournée ?

Force est de constater que Patrick Sébastien a plus d'un tour dans son sac. Lundi 16 décembre, sur les ondes d'Europe 1, le principal concerné a fait part d'une nouvelle qui devrait faire plaisir à ses fans. En tournant la page du petit écran, il a décidé de se lancer dans une tournée dans toute la France prévue pour le 23 novembre 2020. Un spectacle aux airs du "Plus grand cabaret du monde" pour lequel il a trouvé un partenaire de taille. "On a un partenaire sur cette tournée, qui a été adorable de nous soutenir, c'est TF1", a ainsi lancé Patrick Sébastien. Il n'est toutefois pas près de collaborer avec la chaîne. "Je ne vais pas faire d'émissions sur TF1 (...) ça n'a rien à voir avec la télé mais ils s'engagent parce qu'ils y croient et parce qu'ils trouvent que c'est un spectacle populaire et qu'ils aiment les gens", a-t-il déclaré.

