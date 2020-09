Paul (Les 12 coups de midi) : ces périodes de dépression dont il n'avait jamais parlé (vidéo)

En 2019, les téléspectateurs des "12 coups de midi" ont fait la connaissance de Paul, un jeune étudiant originaire de Grenoble. Atteint du syndrome d'Asperger, ce dernier a marqué le programme de Jean-Luc Reichmann par ses connaissances sur différents sujets, plus particulièrement sur le thème de l'histoire. Pendant plusieurs mois, il a enchaîné les victoires sur le plateau, se hissant à la deuxième position du classement des meilleurs maîtres de midi de l'émission.

En octobre 2019, après 153 participations aux "12 coups de midi", Paul a été éliminé. Quelques mois après son départ, il a été détrôné de sa deuxième place par Eric, le recordman du programme. Dorénavant, le jeune homme se trouve à la troisième marche du podium, derrière Christian Quesada et Eric.

"J'ai des comportements qui laissent à désirer"

Le 2 septembre dernier, Paul a dévoilé son premier livre autobiographique baptisé "Ma 153e victoire". En pleine tournée promotionnelle, il a choisi le plateau de "Morandini Live" pour se confier sur ce projet. Accompagné de sa maman Sophie - qui l'a soutenu tout au long de son parcours dans "Les 12 coups de midi - le jeune étudiant a tout d'abord expliqué pourquoi il a très vite parlé de son autisme. "Ça me permettait de planter le décor (...) Que les gens au moins sachent ce que c'est. Je l'explique, je continue à l'expliquer. Ça permet aussi de donner espoir à des familles dont les enfants sont aussi porteurs d'un trouble autistique", a-t-il confié. Pense-t-il que les gens l'auraient trouvé "bizarre" s'il ne l'avait pas dit ? "'Oui, les gens se seraient peut-être dit : 'Il est un peu étrange dans sa manière de parler, d'agir'. Je ne voulais pas nécessairement qu'ils pensent ça de moi", a-t-il répondu à Jean-Marc Morandini. A-t-il l'impression d'être étrange ? "Moi non, mais quand je vois cette société dont la norme m'est totalement étrangère, je me dis : 'Oui, j'ai l'air étrange par rapport aux autres, dans le sens étrange, différent, c'est pas la même manière de voir cette société-là", a-t-il confié.

Le comportement de Paul dans l'intimité peut parfois être différent, comme il l'a expliqué à Jean-Marc Morandini. "On voit une partie de ma personnalité à l'écran. Une facette de moi que je ne montre pas nécessairement à la télévision, sous peine de passer pour un petit fou", a-t-il dit. Et de poursuivre : "J'ai des comportements qui laissent à désirer. Par exemple, la violence dont je fais preuve quand je suis en dépression. Quand je ne suis pas bien, je suis agressif, j'ai des mots qui dépassent ma pensée (...) Ça fait partie de ma vie les périodes de dépressions, de flou, de ténèbres un peu", a-t-il dit. Il a ensuite confié comment ce mal-être se manifestait. "Je m'enferme, je n'arrive plus à sortir, je n'extériorise pas vraiment, je m'énerve facilement", a-t-il conclu.

Par Non Stop People TV