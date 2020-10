Paul (Les 12 coups de midi) : comment sa grand-mère a alerté sa famille sur son handicap (Exclu vidéo)

C'est en avril 2019 que les téléspectateurs ont fait la connaissance de Paul dans "Les 12 coups de midi". Pendant plusieurs mois, le jeune étudiant originaire de Grenoble a enchaîné les victoires, jusqu'à se positionner à la deuxième place du classement des meilleurs maîtres de midi de l'émission. S'il a ensuite été relégué à la troisième place par Eric, le recordman de l'émission, le jeune homme a marqué les esprits. Il faut dire que son histoire personnelle en a touché plus d'un. D'ailleurs, il a sorti un livre en septembre dernier, projet auquel Jean-Luc Reichmann a collaboré.

Paul est atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme qui se caractérise au quotidien par une difficulté à entretenir un lien social et à communiquer. Pendant son passage dans "Les 12 coups de midi", le jeune homme a eu du mal à supporter le bruit, les lumières, la chaleur des plateaux. Mais au fil du temps, il a réussi à s'adapter.

"On a eu divers diagnostics"

Mercredi 7 octobre, Paul était l'invité de Jacques Sanchez dans son émission "Face aux médias". L'occasion pour l'ancien champion des "12 coups de midi" de raconter comment il a appris qu'il était atteint du syndrome d'Asperger. Ainsi, il a expliqué que c'est sa grand-mère Catherine qui l'a alerté ainsi que sa famille après avoir vu une émission à la télévision. "Elle dit à ma mère : 'Sophie regarde, il y a quelque chose d'intéressant, on dirait un peu Paul, ça ressemble à Paul. Il faut vraiment que tu regardes'. Du coup, on a regardé. Et c'est vrai qu'entre ce qui est décrit et ma personne, il y avait énormément de points communs. C'était intéressant d'aller se faire diagnostiquer", a-t-il confié.

C'est à l'âge de 16 ans que Paul a pu mettre un nom sur son handicap. Avec sa maman, il a ressenti un "soulagement" de connaître enfin le diagnostic. "Après un parcours du combattant, après avoir vu beaucoup de neurologues, on se posait la question de savoir ce que j'avais (...) On a eu divers diagnostics, ça n'a jamais été ça. Une fois qu'on l'a su, on a été vraiment soulagé, parce qu'on mettait un nom sur ce que c'était, et enfin on allait pouvoir avancer", a-t-il continué.

