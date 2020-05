PBLV, DNA, Un si grand soleil… Quand les feuilletons reviendront-ils à l’antenne ?

Epidémie de coronavirus oblige, les tournages ont tous été suspendus. Ainsi, les fans des principaux feuilletons français - Plus belle la vie, Demain nous appartient et Un si grand soleil – n’ont plus rien à se mettre sous la dent depuis vendredi 1er mai et le dernier épisode inédit de PBLV. Mais alors que le déconfinement approche, le retour des intrigues est attendu. Takis Candilis, le directeur général délégué à l’antenne et aux programmes de France Télévisions a donné des indications au Parisien mardi 4 mai. Ses informations concernent Plus belle la vie diffusé sur France 3 et Un si grand soleil proposé sur France 2.

Demain nous appartient à l’antenne avant ses concurrents ?

"Nous venons de sceller une charte de reprise des tournages avec leurs producteurs" débute Takis Candilis avant de communiquer le probable retour des feuilletons à l’antenne. "Les feuilletons seront les premiers à revenir à l’antenne, j’espère en septembre. Pour les films et séries, cela se fera un peu plus tard, le temps de régler les problèmes d’assurance". Et quid de TF1 qui propose Demain nous appartient ?

Le directeur général chargé des contenus du groupe, Ara Aprikian, s’est exprimé au Figaro et évoque "un retour à l’antenne bien avant septembre". La série portée entre autres par Ingrid Chauvin devrait donc être diffusée bien avant ses concurrents. "Nous avons du stock et quand les tournages reprendront, nous aurons la capacité de réalimenter la grille assez vite" explique Ara Aprikian avant de nuancer ses propos, "encore faut-il qu’ils puissent reprendre".

Par Valentine V.