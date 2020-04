Pékin Express 2020 : Aurélie et Pauline à l'origine d'une alliance pour éliminer un binôme ?

Le 18 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Pékin Express". Une édition 2020 pas commes les autres, puisque l'émission fête cette années ses 15 ans de diffusion sur la chaîne. Ainsi, la production a fait appel à d'anciens candidats emblématiques du jeu. Quatorze d'entre eux ont accepté de rempiler pour cette saison "All Stars" dont la course a été identique à celle que les participants de la première saison en 2006 ont parcouru, à savoir la Russie, la Mongolie-Intérieure et la Chine.

Chaque semaine, un binôme a quitté la compétition, chacune des étapes étant cette année éliminatoire. Ainsi, la semaine dernière, Mathieu et Thomas ont été éliminés aux portes de la finale face à Aurélie et Pauline et Julie et Denis. Un départ qui n'a pas manqué d'attrister les internautes. Pour rappel, les frères bûcherons ont participé à la saison 12 du programme à l'issue de laquelle ils s'étaient hissés jusqu'à la demi-finale avant d'être éliminés.

"Ils étaient le binôme le plus fort de l'aventure"

La finale de "Pékin Express" qui se joue ce mardi 7 avril oppose Julie et Denis à Pauline et Aurélie. Pendant la compétition, les soeurs lilloises ont été la cible de critiques. Des soupçons de tricherie ont aussi circulé sur les réseaux sociaux à l'issue de la demi-finale, lorsque des internautes ont remarqué que leur cible pour le tir à l'arc a été rapprochée. Mais ce n'est pas tout. Lors de l'épisode 4 diffusé le 17 mars dernier sur M6, Maxime et Alizée ont laissé entendre que les soeurs auraient monté une alliance avec Julie et Denis et Mathieu et Thomas pour les éliminer. Pour se faire, les concurrentes les auraient choisis lors du duel final, une étape qui s'est soldée par leur élimination.

En exclusivité pour Télé-Loisirs, Pauline et Aurélie ont livré leur vérité. "Ce n'était pas une alliance, c'est une question d'affinités. On les aime beaucoup, mais dans l'aventure, on leur parlait très peu. Nous étions tous très fêtards que ce soit nous ou Julie et Denis et Thomas et Mathieu. Du coup, on a créé une complicité. Maxime et Alizée était tout le temps en retrait du groupe. On ne critique pas, c'est leur vie. C'est leur façon d'être, ils sont toujours à deux (...) C'est normal qu'on ait créé plus de liens avec les autres. Après, c'était un risque de les choisir, parce que pour nous, ils étaient le binôme le plus fort de l'aventure", a confié Pauline.

Par Clara P