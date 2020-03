Pékin Express 2020 - Aurélie et Pauline : pourquoi vous ne les verrez jamais en décolleté dans le jeu

Le 18 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Pékin Express". Une édition particulière puisque le programme a fêté ses 15 ans d'existence. Pour l'occasion, la production a vu les choses en grand en faisant appel à 14 anciens candidats emblématiques du jeu d'aventure. Ainsi, les téléspectateurs ont retrouvé Julie et Denis (saison 9), Mathieu et Thomas (saison 12) ou encore Pauline et Aurélie (saison 3). Tous n'ont jamais remporté l'aventure. En participant une nouvelle fois au jeu, ils espèrent cette fois-ci repartir avec le trophée.

Le 25 février dernier, Purepeople a dévoilé une interview exclusive de Pauline et Aurélie. Si le handicap de Pauline a été évoqué pendant cet entretien, les soeurs lilloises ont aussi parlé de l'éloignement avec leurs proches. "On fait la course pour nos enfants. On se dit qu'il ne faut pas qu'ils se tapent la honte au collège (rires). Ils sont dans notre coeur, on y pense à chaque moment. C'est une leçon de vie en faisant cette aventure, car ça montre qu'il ne faut jamais rien lâcher", a confié Pauline.

Une stratégie écartée par les soeurs

Pauline et Aurélie se sont aussi confiées à "Oh My Mag". L'occasion pour elles de dévoiler le secret de leur binôme. "Je dirais que c'est : binôme de filles, automatiquement. On sait que les filles, c'est un atout. On fait déjà moins peur que nos amis les frères bûcherons ! Du coup automatiquement, on prend moins de place dans une voiture", a confié Pauline.

Aurélie a poursuivi, n'hésitant pas à révéler la stratégie qu'elle aurait aimé adopter pour faciliter l'auto-stop. "Je disais souvent à Pauline : 'Mets ton décolleté, fais quelque chose'", a-t-elle lâché. Une demande que sa soeur n'est pas prête d'accepter. "Ce n'est pas mon style du tout. On n'avait pas pris de décolleté, ce n'est pas notre style", a-t-elle conclu.

