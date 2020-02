Pékin Express 2020 : Cécilia et Matthieu sont-ils restés en contact malgré leur séparation ?

C'est une nouvelle aventure que les téléspectateurs s'apprêtent à découvrir ce mardi 25 février sur M6. En effet, la chaîne diffuse la toute nouvelle saison de "Pékin Express" à laquelle sept binômes emblématiques ont accepté de participer. De la Russie à la Mongolie intérieure en passant par la Chine, les 14 candidats au casting vont devoir redoubler d'efforts pour se qualifier à chaque étape de la course. Parmi eux, les téléspectateurs retrouveront Cécilia et Matthieu, les gagnants de la cinquième saison du jeu d'aventure en 2010.

Et c'est en tant qu'ex-couple que ces derniers font leur retour dans l'émission. En effet, ils ne sont plus ensemble depuis leur victoire il y a dix ans. Une nouvelle expérience qui a été difficile à vivre, surtout pour Cécilia. "J'aurais préféré partir avec une chèvre plutôt qu'avec mon ex, parce qu'au moins une chèvre, je peux lui gueuler dessus, elle ne va pas répondre", a-t-elle confié au Parisien. Et de poursuivre : "Je ne le referai jamais avec Matthieu, il n'avait pas envie d'être avec moi, et je n'avais pas envie d'être avec lui. Cela a été très compliqué".

"On n'est pas potes"

Si Cécilia et Matthieu n'ont fait aucune confidence quant aux raisons de leur rupture, ils en ont dit plus sur leurs rapports juste avant le tournage de "Pékin Express". "On ne s'était pas revu. Ce n'est pas du tout mon ennemi, je ne lui souhaite que du bien, mais on n'est pas potes. Partir avec un ex, je pensais que ça allait être trop compliqué. Avec un ex, on n'ose rien se permettre. Et ça part moins au clash que quand on est en couple, parce qu'on ne se permet pas", a expliqué Cécilia au site 20minutes.fr.

Matthieu s'est lui aussi confié. "Notre binôme n'est pas le même qu'il y a dix ans. On a pris dix ans dans la vue, on a chacun eu nos histoires personnelles. Il a fallu composer avec le passé. Cela faisait très longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Il fallait que l'on fasse en sorte que cela se passe le mieux possible. 'Pékin Express' est une aventure que l'on fait en binôme. On avance en binôme", a-t-il continué.

