Pékin Express 2020 - Denis : cette photo d'enfance qui va vous faire craquer

Depuis plusieurs semaines, le coronavirus touche l'Europe de plein fouet, plus particulièrement l'Italie qui a dénombré dimanche 22 mars plus de 5000 morts sur son territoire. Un triste bilan qui a dépassé celui de la Chine, premier pays touché par l'épidémie. Aujourd'hui, l'Europe est l'épicentre de la maladie, et la France n'est pas épargnée. En effet, le pays est à l'arrêt à la suite des mesures inédites annoncées par Emmanuel Macron, dont celle de rester chez soi pour contenir la propagation du Covid-19.

Confinés chez eux, les Français tentent de s'occuper comme ils le peuvent. Sur la Toile, de nombreuses vidéos ont fait leur apparition, le coronavirus inspirant des chansons ou des compositions inédites. Chez les stars, ils sont nombreux à respecter à la lettre cette mesure de confinement. C'est le cas de Michel Drucker, Jean-Pierre Pernaut - remplacé par Jacques Legros à la présentation du 13h sur TF1 - ou encore Camille Lou, cloîtrée dans le camping-car de ses parents.

Retour en enfance 2.0

Sur les réseaux sociaux, des internautes ont lancé des défis à relever. Depuis quelques jours, plusieurs d'entre eux partagent des photos de leur enfance après avoir été nominés par des connaissances. Une fois leur publication faite, ils doivent à leur tour nominer certains de leurs abonnés. Candidat de la 15e saison de "Pékin Express", Denis s'est prêté au jeu sur Instagram. Ainsi, le compagnon de Julie a posté un cliché de lui lorsqu'il était enfant. L'occasion pour lui d'afficher sa bouille trop craquante.

Pour rappel, Denis et Julie ont décroché il y a deux semaines leur ticket pour la demi-finale de "Pékin Express" qui se jouera ce mardi 31 mars sur M6. Ils tenteront de se hisser jusqu'en finale de la compétition, face à Pauline et Aurélie et aux frères bûcherons, Mathieu et Thomas.

Par Clara P