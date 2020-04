Pékin Express 2020 : Denis critiqué par les internautes pour son attitude envers Julie

Le 18 février dernier, M6 a lancé la toute nouvelle saison de "Pékin Express". Une édition un peu spéciale puisque le programme fête cette année ses 15 ans de diffusion sur la chaîne. Ainsi, la production a fait appel à d'anciens candidats emblématiques de l'émission. Au total, 7 binômes se sont lancés dans cette course identique à celle que les participants de la première saison en 2006 ont parcouru. Après la Russie, la compétition a continué en Mongolie Intérieure. Ce mardi 7 avril, la grande finale a lieu en Chine, à Pékin. Une dernière étape qui oppose deux duos de candidats, à savoir Julie et Denis VS Aurélie et Pauline.

La semaine dernière, Mathieu et Thomas ont vu leur rêve de remporter "Pékin Express" se briser. Ex-candidats de la saison 12, ils avaient été éliminés lors de la demi-finale du programme. Le même scénario s'est produit pour cette saison "All Stars". En piochant deux enveloppes noires - dont une était éliminatoire - les frères bûcherons ont quitté la compétition aux portes de la finale. Un départ qui n'a pas manqué de faire réagir la Toile, entre tristesse et déception.

"On fonctionne comme ça !"

En participant une seconde fois à "Pékin Express", Julie et Denis ont régalé les téléspectateurs avec leurs prises de tête légendaires. Mais ces tensions entre les parents de la petite Dea ne sont pas au goût de tout le monde, comme l'a révélé le candidat dans une interview accordée à Télé-Loisirs.

"Je reçois des centaines de messages sur les réseaux de gens qui ne supportent pas de me voir m'énerver contre Julie. Mais en fait, je m'énerve contre moi-même. Julie et moi nous connaissons tellement qu'il n'y a pas une once de méchanceté. On a une base solide, on peut dire ce qu'on veut (...) En nous voyant, on peut se dire que c'est un handicap, alors que c'est un moteur. Ça nous pousse à être meilleurs", a-t-il dit. "On fonctionne comme ça ! Il pète des câbles, je crie, il se calme, je fais la gueule, on s'explique et on recommence !" a continué Julie.

Par Clara P