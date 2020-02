Pékin Express 2020 : Fabrice "amoureux" d'Ingrid ? Les internautes en sont convaincus

C'est en participant à la 12e saison de "Pékin Express" que Fabrice a été révélé au public. Dans cette édition 2019, il a fait équipe avec Briac, un jeune homme avec lequel il s'est lié d'amitié. Mardi 25 février, les téléspectateurs l'ont retrouvé au casting de la saison anniversaire du jeu d'aventure, mais sans son partenaire. En effet, pour sa deuxième participation, Fabrice a fait équipe avec Ingrid, une ancienne candidate de la saison 7. Ensemble, ils se sont lancés dans cette course mythique qui, comme la première saison, passe par la Russie puis par la Mongolie intérieure pour se terminer en Chine, plus précisément à Pékin.

Dans une interview postée sur Instagram dont la source n'a pas été révélée, Ingrid et Fabrice se sont confiés sur leur toute première rencontre. "Immédiatement, j'avais un petit avantage sur Fabrice, puisque je l'avais découvert dans le dernier 'Pékin Express'. C'est non seulement un grand sportif, mais aussi un homme respectueux, bienveillant et drôle. Je partais donc rassurée", a confié la jeune femme. "Moi, j'étais assez intimidé. Un peu dans la retenue, même. Il m'a fallu du temps pour être à l'aise", a continué l'ex-acolyte de Briac.

"Fabrice, il s'en fout de la course"

Finalement, pendant cette première étape, Fabrice est apparu de plus en plus décontracté au côté d'Ingrid. D'ailleurs, il n'a pas manqué de l'encourager à quelques minutes de la fin de ce premier round, qu'ils ont d'ailleurs remporté. Mais ce que les internautes ont remarqué, c'est son comportement un peu "rentre-dedans" envers la jeune femme. En effet, dès le départ, il n'a pas manqué de la complimenter. "Je vois ses yeux verts. C'est une très belle nana qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfants. Elle a des yeux incroyables. Elle a des yeux qui appellent à beaucoup de choses", a-t-il dit.

Puis lors de leur première nuit chez l'habitant, Fabrice n'a pas hésité à jeter un coup d'oeil lorsque la jeune femme s'est changée. Il s'est ensuite confié sur leur relation. "C'est une belle personne, elle est jolie. On a des points communs (...) On est un peu pareil, dans notre vision de la vie", a-t-il continué. Un comportement qui a fait réagir sur Twitter. Pour certains internautes, c'est sûr, Fabrice est sous le charme d'Ingrid.

Fabrice est déjà amoureux #PekinExpress — Elouu (@Elodiii_e) February 25, 2020

Fabrice quand il a vu sa partenaire #PekinExpress pic.twitter.com/Qmg3ZDan8p — 실리아 (@MyBrittany_) February 25, 2020

Fabrice, il s'en fout de la course, son seul objectif maintenant, c'est de serrer Ingrid ptdrr #PekinExpress — AKT 87 (@Alc_Dimbokro) February 25, 2020

Par Clara P