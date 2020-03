Pékin Express 2020 : Fabrice déçu en amour, où en est-il sentimentalement ?

C'est en participant à la saison 12 de "Pékin Express" que Fabrice a été révélé au public. Dans cette aventure, il avait fait équipe avec Briac, un jeune homme qu'il ne connaissait pas avant de démarrer l'aventure. Si le duo n'a pas gagné, Fabrice a fait son retour dans la nouvelle édition de l'émission dont le coup d'envoi a été donné la semaine dernière sur M6. Pour la seconde fois, il a fait équipe avec un(e) inconnu(e). En effet, la production l'a mis avec Ingrid, une jolie brune aux yeux bleus qui a participé en 2011 à la saison 7 de "Pékin Express".

Lors du premier épisode, Fabrice et Ingrid ont fait connaissance avant de démarrer la course mythique de cette édition 2020. Très vite, l'ex-complice de Briac n'a pas caché son enthousiasme à faire équipe avec une jolie jeune femme. Une attirance que les internautes ont d'ailleurs commentée sur Twitter. À Télé-Loisirs, Fabrice s'est confié sur sa partenaire de jeu. "Faudrait être difficile pour ne pas tomber sous le charme d'Ingrid, il ne faudrait pas avoir de coeur. Elle est très jolie, mais encore une fois, on n'était pas là-bas pour ça au départ".

Toujours à la recherche d'une "charmante créature" ?

Depuis la fin du tournage de "Pékin Express", Ingrid a gardé contact avec Fabrice, comme elle l'a dit à Télé-Loisirs. "Pékin Express, c'est une aventure qui unit et on s'est revus à plusieurs reprises et on a gardé de très bons termes", a-t-elle dit. Si des rumeurs sur la naissance d'une possible idylle entre les deux candidats circulent sur la Toile, la vie sentimentale de Fabrice suscite la curiosité des téléspectateurs. À 50 ans, est-il un coeur à prendre ou a-t-il trouvé la femme de sa vie ?

En juillet dernier, lors de sa première participation à "Pékin Express", Fabrice se confiait dans son portrait sur sa vie sentimentale. "Je suis célibataire, sans enfant et j'habite chez maman. Je suis difficile à vivre parce qu'avec les années, j'ai pris mes habitudes. Je ne peux pas me lever le matin, et que ce soit un bazar. Oui, j'aime l'ordre", disait-il. Il avait également listé les qualités qu'il recherchait chez une femme. "J'aimerais bien une femme sportive, élégante, une charmante créature", continuait-il. Depuis, Fabrice ne s'est affiché au bras d'aucune femme. Mais le 4 février dernier, il a révélé sur Instagram avoir connu un échec amoureux en légende d'une série de photos sur laquelle il affiche ses nouveaux tatouages. "Tel un tatou sur la peau, l'échec en amour à un âge mûr est indélébile, rien n'est plus vivant qu'un souvenir gravé dans un coeur", a-t-il écrit.

Par Clara P