Pékin Express 2020 - Ingrid et Fabrice : pourquoi leur élimination déçoit autant

En février dernier, les téléspectateurs ont retrouvé Stéphane Rotenberg pour le lancement d'une nouvelle saison de "Pékin Express". Au casting, la production a fait appel à d'anciens candidats emblématiques des éditions précédentes. Quant au parcours, ces derniers ont traversé les mêmes pays que la toute première saison, à savoir la Russie, la Mongolie-Intérieure et la Chine. À ce stade de l'aventure, Maxime et Alizée se sont imposés sur deux épreuves à l'issue desquelles ils ont remporté deux amulettes de 10 000 euros. Après le départ la semaine dernière de Cécilia et Matthieu, Fabrice et Ingrid ont été éliminés à l'issue de la troisième étape diffusée mardi 10 mars sur M6.

Malgré un début d'aventure sur les chapeaux de roues, le duo d'inconnus a rencontré des difficultés pour cette dernière étape en Russie. Et pour la première fois, des tensions ont éclaté entre eux. "Cette troisième étape n'a pas été la bonne pour nous (...) On a tout fait à l'arrache. On n'a pas pris le temps de réfléchir, on s'est précipité. On s'est pas mal accrochés, mais cette course a été semée d'embûches (...) On a été très frustrés, on n'a pas supporté l'échec et c'est pour ça qu'on s'est un peu accrochés", a confié Ingrid à Télé-Loisirs.

"La claque"

L'élimination de Fabrice et Ingrid dans "Pékin Express" n'a pas manqué de décevoir la Toile. D'ailleurs, de nombreux internautes n'ont pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux, surpris par ce départ inattendu. En effet, beaucoup les voyaient aller loin dans la course, eux qui étaient considérés comme "le meilleur binôme" de l'aventure. De plus, leur "super entente" sur les épreuves a souvent été saluée sur Twitter.

Enfin, les téléspectateurs voulaient voir Fabrice gagner après sa défaite sur la saison 12 de "Pékin Express", lorsqu'il était en binôme avec le jeune Briac. Pour toutes ces raisons, leur élimination a beaucoup attristé ceux qui les soutenaient depuis le début de la course. "Tellement déçu pour Ingrid et Fabrice, un duo que j'aimais tant et qui méritait d'aller encore, encore, encore plus loin", a posté un internaute. "La claque. Soyez fiers de votre parcours. J'en pleure, andouilles", a écrit un autre.

Un peu triste de voir partir le binome d'inconnus aussi tot !

Une super entente à retenir entre Fabrice et Ingrid !

Hate de (re)decouvrir la Chine desormais !! #PekinExpress — Cristaltym (@cristaltym) March 11, 2020

#pekinexpress je suis très déçu pour Fabrice et Ingrid vous êtes les meilleurs — Patrick Besson (@PatrickBesson12) March 10, 2020

Fabrice est donc éliminé de ce

#PekinExpress qui n’a donc plus vraiment d’intérêt si ce n’est les bûcherons !

Il aurait tellement mérité de gagner avec briac il l’aurait mérité cette année aussi ingrid était en dessous sportivement

Triste il restera un des meilleurs candidats — TintinSwift (@tintin_swift) March 10, 2020

J’ai déjà envie d’oublier ce 3ème épisode... Tellement déçu pour Ingrid et Fabrice, un duo que j’aimais tant et qui méritait d’aller encore encore encore plus loin #PekinExpress — Alexandre (@AlexandreQuiec) March 10, 2020

Par Clara P