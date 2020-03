Pékin Express 2020 : Julie et Denis confinés avec leur fille, il partage leur quotidien

Il y a deux semaines, trois binômes ont décroché leur place en demi-finale dans "Pékin Express" : Aurélie et Pauline (les soeurs lilloises), Mathieu et Thomas (les frères bûcherons) et Julie et Denis (le couple corse). Malgré leur victoire sur deux étapes, Maxime et Alizée ont été éliminés de la compétition. Contrairement aux années précédentes, toutes les étapes de cette saison anniversaire sont éliminatoires. Au lendemain de leur départ, Maxime a tenu à remercier ses abonnés pour leur soutien. Il a aussi réglé ses comptes avec Denis par réseaux sociaux interposés.

Julie et Denis ont participé en 2013 à la neuvième saison de "Pékin Express". Depuis, ils ont un restaurant ensemble et une petite fille Dea née en janvier 2019. Dans un entretien accordé à Corse-Matin, le couple a confié avoir hésité avant de participer à cette saison. "Mais il fallait qu'on y aille", ont-ils continué. Et de préciser : "Cela a demancé une organisation un peu particulière, car Dea n'était âgée que de cinq mois, étant donné que l'émission est tournée bien avant la diffusion. Elle est donc restée avec ses grands-parents durant 30 jours. Le temps du tournage. C'était tellement important pour nous de repartir".

"On profite de ceux qu'on aime"

Chaque semaine, Julie et Denis suivent la diffusion des épisodes de "Pékin Express" sur M6. Depuis le 17 mars midi, comme des millions de Français, le couple respecte les mesures inédites annoncées par Emmanuel Macron pour lutter contre le coronavirus, notamment celle du confinement. Et c'est avec leur fille Dea que les amoureux corses profitent de ces instants, comme l'a dévoilé Julie sur sa page Instagram.

"Le seul point positif, en ce moment, c'est qu'on a plus de temps pour s'aimer. Alors, on reste à la maison et on profite de ceux qu'on aime #pekinexpress #momlife #corsica #home #babygirl #love #vamos", a-t-elle posté en légende d'un cliché sur lequel elle embrasse sa fille. Quant à Denis, en plus d'avoir partagé une photo de lui enfant, le candidat a publié une compilation de ses meilleures photos au côté de son enfant. "Et surtout, en profiter pour en profiter #fatheranddaughter #daughter #family #daddysgirl #loveyou #dea #corsicangirl #pekinexpress #M6 #happiness".

Par Clara P