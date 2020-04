Pékin Express 2020 : Julie et Denis en Chine avant le coronavirus, comment l'ont-ils vécu ?

Le 18 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Pékin Express". Une édition un peu particulière puisque le programme fête ses 15 ans d'existence. Pour l'occasion, la production a fait appel à d'anciens candidats emblématiques pour une version "All Stars" de l'émission. Les téléspectateurs ont pu retrouver certains visages familiers, à commencer par ceux de Julie et Denis, le couple corse explosif de la saison 9. En 2013, ces derniers étaient parvenus jusqu'à la finale du jeu, qu'ils n'ont malheureusement pas remportée.

Dans une interview qu'ils ont accordée à France 3, Julie et Denis se sont remémorés les bons moments de leur aventure. "Il faut le vivre pour comprendre. 'Pékin Express', c'est une vie à 100 à l'heure. Toutes les émotions sont décuplées, on rencontre des gens incroyables, on fait des choses qu'on ne ferait jamais, on se dépasse ! Dès que ça s'arrête, on a qu'une envie, c'est que ça recommence", a confié Julie. "C'est à la fois les émotions, le dépassement physique, l'inconnu", a continué Denis.

"On a vu comment ça se passait là-bas..."

Julie et Denis ont quitté la Chine - pays où a eu lieu la finale de "Pékin Express" - un mois avant les premiers cas de coronavirus, début novembre 2019. Un départ qu'ils ont accepté de raconter à nos confrères de France 3. "On est parti juste avant la vague. Pendant l'aventure, on a vu comment ça se passait là-bas sur les marchés... Tout le monde les uns sur les autres, la nourriture dehors... Je me dis qu'on a eu beaucoup de chance de ne pas rentrer malades, à quelques semaines près, et de ne pas être restés bloqués sur place", a confié Denis.

"À ce moment-là, on ne savait pas. Aujourd'hui, on est confinés, le restaurant est fermé. Avec ce qu'on vit, c'est vrai que ça fait peur, on était dans ce pays juste avant... Ce qui me fait du bien c'est qu'avec l'émission, on reçoit plein de messages de gens qui disent : 'Dans cette période si dure, vous êtes notre rayon de soleil de la semaine. On attend le mardi soir pour rire, pleurer, pour être avec vous'. Et pour nous, aussi, ça fait du bien dans cette actualité terrible, de partager cette aventure, ces bons moments", a poursuivi Julie.

Par Clara P