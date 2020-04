Pékin Express 2020 : Julie et Denis gagnants, leur victoire rend Twitter euphorique

Le 18 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Pékin Express". Une édition pas comme les autres, puisque l'émission fête cette année ses 15 ans d'existence. Du coup, d'anciens candidats emblématiques ont été appelés pour y participer. Au total, sept binômes se sont lancés dans la course qui a démarré en Russie pour se poursuivre en Mongolie-Intérieure et prendre fin en Chine.

Mardi 7 avril, les téléspectateurs ont pu suivre la grande finale de l'émission qui a opposé Julie et Denis à Aurélie et Pauline. À l'issue de trois sprints au cours desquels le couple corse a récupéré la totalité de la cagnotte des soeurs lilloises, le nom du vainqueur a été dévoilé. Ce sont Julie et Denis qui ont remporté cette saison anniversaire de "Pékin Express". Un dernier round qui n'a pas été de tout repos, comme ils l'ont confié à 20 minutes. "Cela n'a pas été facile, on a dû aller chercher dans nos retranchements, on a vécu plein de choses compliquées : des chauffeurs qui se trompent de route, la police qui intervient... On a accumulé les galères et ça nous a forgés pour aller remporter 'Pékin Express'", a expliqué Julie.

Un duo "iconique"

Dans ce même entretien, Julie et Denis ont évoqué leur avenir à la télévision. "On ne veut pas à tout prix faire des émissions de télé. La porte est ouverte, on a d'autres propositions, on va sélectionner, on ne sortira pas de ce qu'on sait et ce qu'on aime", a confié Denis, avant de préciser que les propositions qu'ils ont reçues sont "dans des domaines divers". "Je ne pourrais pas faire certaines émissions (...) On est basés sur l'aventure, la découverte, le dépassement de soi. Il faudrait donc que ces programmes remplissent ces critères", a-t-il continué.

La victoire de Julie et Denis dans "Pékin Express" n'a pas manqué de faire réagir la Toile. En effet, de nombreux internautes ont exprimé leur joie, voire leur euphorie après le sacre du couple corse. Une victoire amplement méritée, comme l'ont déclaré certains fans du programme. "Julie et Denis méritent amplement leur victoire", a commenté l'un d'entre eux. Un autre a salué le parcours d'un "duo iconique" et "très courageux" qui n'a pas hésité à laisser "sa petite fille à des kilomètres". L'émotion était aussi au rendez-vous pour cette finale. "La victoire de Julie et Denis était si émouvante", a posté un internaute.

@julie_pekin @denispekin UN GRAND BRAVO A VOUS 2, les 100000€ st largement mérité & récompensent le rire que vous nous avez donné pdt 6semaines avec vos pétage de plomb et la sympathie que vous degagez ! BRAVO ET MERCI A VOUS. Tres bonne saison de #pekinexpress avec un cast top — HOMER2018 (@Homer20182018) April 8, 2020

Julie et Denis meilleurs candidats toutes émissions confondues #PekinExpress — KLisy (@KnyMerson) April 8, 2020

Jvoudrais encore une fois féliciter @denispekin et @julie_pekin, ils méritent de ouf leur victoire c'était magnifique, quel duo iconic omg#PekinExpress — I'm a bitch, I'm a boss (@IamLili03) April 7, 2020

#PekinExpress @denispekin et Julie @pekinexpressm6 bravo pour votre victoire, mais aussi pour votre parcours , un couple très courageux de laisser leur petite fille à des kilomètres pleins de bonheur — Flavie (@Flavie6) April 7, 2020

Julie et Denis méritent tellement cette victoire #PekinExpress — coconutz (@dbs_co) April 7, 2020

Julie et Denis méritent amplement leur victoire #PekinExpress — Ciиdy (@B_Rihzy) April 7, 2020

La victoire de Julie et Denis était si émouvante #PekinExpress — Valentin (@valentin_97_) April 7, 2020

Pourquoi j'ai eu les larmes aux yeux de joie en voyant la victoire de Julie et Denis à Pékin Express ??? Le confinement ça me réussit pas — Sara - loverfest Nîmes (@SaraCapulet13) April 7, 2020

Par Clara P