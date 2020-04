Pékin Express 2020 : Julie et Denis "inquiets" pour l'avenir à cause du confinement

C'est une finale de "Pékin Express" que les téléspectateurs ont attendu avec impatience, d'autant plus que cette dernière a été décalée après la déprogrammation de la demi-finale le 24 mars dernier. Mardi 7 avril, M6 a diffusé la toute dernière étape de cette saison "All Stars" qui a opposé Julie et Denis à Aurélie et Pauline. À l'issue de trois sprints haletants, c'est le couple corse qui a remporté le jeu. Une victoire largement saluée sur Twitter, sachant que les amoureux ont empoché la modique somme de 100 000 euros, récupérant les 70 000 euros des soeurs lilloises à l'issue d'un sprint.

Dans un entretien à 20 minutes, Julie et Denis sont revenus sur leur victoire. "Julie et moi étions dans une optique de revanche, d'autant plus dans un all stars où l'on affrontait quelques uns des binômes les plus aguerris. On se mettait un peu plus la pression et on devait suivre le niveau nous aussi", a confié le papa de Dea.

"Il y aura un avant et un après"

À 20 minutes, le couple a confié comment il vit la fermeture de son restaurant. "C'est assez compliqué. On n'est pas un cas isolé. La Corse vit beaucoup du tourisme. C'est donc une catastrophe pour notre région, pour notre île, pour notre économie. En tant qu'entrepreneurs, on est obligés de prendre des décisions. On croise les doigts pour pouvoir tenir le coup. On est comme tous les Français, inquiets de l'avenir. Il y aura un avant et un après (...) On se pose des questions, c'est anxiogène", a confié Denis. "On est inquiets aussi parce qu'on est tous les deux dans le même bateau", a poursuivi Julie. "Il n'y en a pas un qui exerce une autre activité permettant de compenser. Aujourd'hui, on pâtit tous les deux de la situation (...) Nos employés sont au chômage. On se pose beaucoup de questions sur l'avenir".

