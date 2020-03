Pékin Express 2020 - Julie et Denis : pourquoi le mariage n'est pas leur priorité

Ce mardi 31 mars, M6 diffuse la demi-finale de "Pékin Express". Pour cette avant-dernière étape avant la grande finale, trois binômes s'opposent : Mathieu et Thomas (les frères bûcherons), Pauline et Aurélie (les sœurs lilloises) et Julie et Denis. Sur Instagram, le couple corse a répondu aux questions des internautes. Ainsi, l'un d'entre eux a voulu savoir s'ils étaient mariés. Non Stop People vous en dit plus.