Pékin Express 2020 : Julie harcelée par un chauffeur, ce geste que Denis n'a pas supporté

Le 18 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Pékin Express". Une édition "All Stars" à laquelle d'anciens candidats emblématiques ont accepté de participer pour fêter les 15 ans d'existence du jeu d'aventure présenté depuis son lancement en 2006 par Stéphane Rotenberg. Comme lors de la première saison, les candidats en lice ont traversé trois pays, à savoir la Russie, la Mongolie-Intérieure et la Chine. Chaque semaine, un binôme a été éliminé, contrairement aux précédentes saisons où l'enveloppe noire pouvait être non-éliminatoire.

Mardi 7 avril, la grande finale de "Pékin Express" a opposé Julie et Denis à Aurélie et Pauline. Après trois sprints haletants au cours desquels le couple corse a récupéré la totalité de la cagnotte des soeurs lilloises, les téléspectateurs ont pu découvrir le nom des gagnants. Ce sont Julie et Denis qui ont remporté cette saison anniversaire avec, en poche, un chèque de 100 000 euros.

"J'avais envie de l'étranger"

Si Julie et Denis ont toujours eu l'avantage sur Aurélie et Pauline à l'issue des sprints, cette finale n'a pas été de tout repos. "On a vécu plein de choses compliquées : des chauffeurs qui se trompent de route, la police qui intervient... On a accumulé les galères", a confié Julie dans une interview à 20 minutes. Le couple corse a aussi été ralenti par un chauffeur qui, après les avoir déposés, leur a réclamé de l'argent alors que le duo lui avait bien précisé qu'il n'en avait pas. Il les a ensuite empêchés de trouver une autre voiture lors de l'auto-stop, sabotant leur finale.

Au micro de Purepeople, Julie et Denis sont revenus sur cette mésaventure qui aurait pu leur coûter leur victoire. "C'était surréaliste", a commencé Julie. "Il empêchait les gens de nous prendre. Il nous courait derrière et on n'arrivait pas à s'en débarrasser. Denis était à deux doigts de vriller. Cet homme s'en prenait à nous et surtout à moi. Il essayait d'attraper mon sac à dos, de m'embêter et c'est vrai que Denis, il a vraiment pris sur lui", a-t-elle continué. Denis a donné davantage de détails sur les agissements du chauffeur. "Il a vraiment failli me faire vriller... Je me voyais en train de l'attraper par la gorge parce qu'il se planquait derrière des buissons et qu'il s'est jeté sur Julie et l'a tirée par son sac. Franchement, j'avais envie de l'étrangler", a-t-il révélé.

