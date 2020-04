Pékin Express 2020 - Julie maman : comment sa fille a été son moteur dans l'aventure

Le 18 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Pékin Express". Une édition 2020 un peu particulière puisque l'émission fête ses 15 ans de diffusion sur la chaîne. Ainsi, pour marquer le coup, la chaîne a fait appel à d'anciens candidats emblématiques du programme. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver, entre autres, Fabrice de la saison 12, mais aussi Julie et Denis, le couple corse qui avait accédé en 2013 à la finale de la saison 9. Malheureusement, ils ne l'avaient pas remportée.

En participant à cette saison anniversaire, Julie et Denis ont souhaité prendre leur revanche, comme ils l'ont expliqué dans un entretien accordé à France 3. "Il y a sept ans, on avait perdu en finale. On avait la rage d'avoir perdu comme ça alors que depuis tout ce temps, j'espérais qu'on ait notre revanche", a commencé Denis. "Tout ce temps, on espérait qu'une chose, c'est d'être rappelé. On n'avait pas oublié l'aventure, mais on n'avait pas non plus oublié la défaite", a continué Julie.

"Mon porte-bonheur, c'est elle"

Mais avant d'accepter de participer une seconde fois à "Pékin Express", Julie et Denis ont hésité à cause de leur fille, Dea. "Cela a demandé une organisation un peu particulière, car Dea n'était âgée que de cinq mois, étant donné que l'émission est tournée bien avant la diffusion. Elle est donc restée avec ses grands-parents durant 30 jours. Le temps du tournage. C'était tellement important pour nous de repartir", expliquait Julie à Corse-Matin.

Confinés avec leur fille Dea depuis le 17 mars - date à laquelle Emmanuel Macron a annoncé des mesures inédites pour limiter la propagation du coronavirus - Julie et Denis partagent de nombreuses photos de leur quotidien sur Instagram. Le week-end dernier, Julie a posté un cliché sur lequel elle prend la pose avec sa fille. L'occasion pour elle de dire en quoi son bébé l'a aidée dans "Pékin Express". "Ma force dans ma vie de tous les jours : c'est elle. Dea m'a offert le rôle de ma vie, celui de maman ! Dans mon quotidien comme dans l'aventure 'Pékin Express', je me dépasse et j'affronte les difficultés en pensant à elle ! Ne vous inquiétez pas, je l'aime autant qu'elle m'épuise ! Mais mon porte-bonheur à moi, c'est elle ! Une Mamaventuriere", a-t-elle écrit.

