Pékin Express 2020 : la demi-finale déprogrammée, comment M6 a réagi à la colère des internautes

À l'occasion des 15 ans d'existence de "Pékin Express" sur M6, la production a décidé de frapper un grand coup en proposant aux téléspectateurs une édition "All Stars". Au casting, 14 anciens candidats emblématiques ont démarré la course en Russie. Aucun d'eux n'a jamais remporté le jeu, une condition nécessaire pour pouvoir participer à cette édition 2020. Ainsi, Fabrice de la saison 12, mais aussi Julie et Denis - le couple finaliste de la saison 9 - ont accepté de revenir. Leur but ? Prendre leur revanche en remportant cette fois-ci la compétition.

La semaine dernière, Mathieu et Thomas - les frères bûcherons - ont été éliminés aux portes de la finale. Pour cette dernière étape de la course en Chine, deux binômes se font face : Julie et Denis VS Aurélie et Pauline. Lors de leur première participation à "Pékin Express", les soeurs lilloises étaient arrivées jusqu'à la finale de la saison 3. Une expérience qui a changé leur façon de vivre. "On a mis du temps à revenir à la réalité. Et puis ça t'ouvre l'esprit. J'étais avec quelqu'un depuis 7 ans et je me suis dit que ce n'était pas la vie que je voulais. Pareil au niveau professionnel, on a tout changé", a confié Aurélie à 20 minutes.

"Il y a eu des réactions étonnantes"

Il y a deux semaines - le 24 mars précisément - la programmation de "Pékin Express" a été modifiée et ce, en plein confinement à cause du coronavirus. À la suite de la disparition d'Albert Uderzo, M6 a bousculé sa grille des programmes en proposant une soirée spéciale "Astérix". Un hommage au célèbre dessinateur de bande-dessinée qui n'a pas fait l'unanimité. En effet, de nombreux internautes ont exprimé leur colère face au report de la demi-finale du jeu.

Pour 20 minutes, Stéphane Rotenberg est revenu sur la polémique, expliquant pourquoi M6 a fait le choix de déprogrammer la demi-finale de "Pékin Express". "Cela a beaucoup surpris la chaîne (NDLR, la colère des internautes) (...) Les gens, quand ils n'ont pas leurs programmes, râlent. Il y a encore quelques semaines, ils auraient juste zappé sur autre chose. Là, il y a eu une attente. Il était cependant impossible de ne pas rendre hommage à Albert Uderzo, d'autant plus pour M6 qui produit les derniers longs-métrages animés 'Astérix'", a-t-il expliqué. Une déprogrammation qui, pour certains téléspectateurs, a été difficile à digérer. "C'est vrai qu'il y a eu des réactions étonnantes. On m'a même envoyé des vidéos d'enfants qui pleuraient presque", a continué l'animateur.

Par Clara P