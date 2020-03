Pékin Express 2020 : les internautes en colère après la déprogrammation de la demi-finale

Le 18 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Pékin Express". Une édition 2020 un peu spéciale puisque le programme fête ses 15 ans d'existence à la télévision. Pour marquer le coup, la production a fait appel à 14 anciens candidats emblématiques. Les 7 binômes se sont lancés dans la course, la même que celle traversée par les candidats de la toute première saison du programme.

Après la Chine, la compétition s'est poursuivie en Mongolie-Intérieure. La semaine dernière, ce sont Maxime et Alizée qui ont été définitivement éliminés du jeu à l'issue du duel final qui les a opposés aux soeurs lilloises, Aurélie et Pauline. Avant ça, l'élimination de Fabrice et Ingrid a fait réagir sur les réseaux sociaux. Déçus, les internautes ont tenu à saluer leur parcours dans "Pékin Express".

"On voulait juste s'évader un peu du quotidien"

À ce stade de la compétition, ils sont encore trois binômes en lice : Mathieu et Thomas (les frères bûcherons), Julie et Denis (le couple corse) et Pauline et Aurélie (les soeurs lilloises). Mardi 24 mars, les téléspectateurs s'attendaient à suivre la demi-finale de cette saison anniversaire de "Pékin Express". Mais le décès d'Albert Uderzo a eu un impact sur la grille des programmes de M6. En effet, la chaîne a proposé une soirée spéciale "Astérix" pour rendre hommage au célèbre auteur de bande-dessinée.

Si la demi-finale de "Pékin Express" est dorénavant programmée au 31 mars prochain, les internautes ont exprimé leur colère face à ce report. "M6 qui déprogramme la demi-finale de 'Pékin Express' ce soir alors qu'on est en plein confinement", a posté l'un d'entre eux. "On voulait juste s'évader un peu du quotidien", a poursuivi un autre. À noter que la finale a, par conséquent, elle aussi été décalée au 7 avril prochain.

Ah ouai j'étais pas prêt la pour Pékin Express, j'y pensais grave toute la journée j'avais trop hâte, je m'installe pépère dans mon canapé prêt pour cette demi finale et j'apprends tout juste que c'est reporté, dégouté ! #PekinExpress — Antoine Ld (@Tonyo_56) March 24, 2020

C'est très bien de rendre hommage au dessinateur d'Astérix mais vous auriez pu le mettre sur w9 sérieux et pas reporter la demi finale de #PekinExpress — Aymerick (@AymerickMN) March 24, 2020

Quoi ?!!!

La demi-finale de Pékin Express est déprogrammée ?!!!





(Oui mes journées sont creuses !!) — Le Travail De L'OMbre (@travaildelOMbre) March 24, 2020

M6 qui déprogramme la demi-finale de #PekinExpress ce soir alors qu'on est en plein confinement — Elouu (@Elodiii_e) March 24, 2020

Quoi ??? Pas de demi finale de Pékin Express ???? Mettez ça l'après midi au lieu des films de Noël mais laissez nous nos émissions du soir — Marine Blng (@Maaarinee_) March 24, 2020

#PekinExpress putain je suis deg pas de demi-finale ce soir. L’hommage à Uderzo aurait pu attendre demain bordel — Ozalée (@OzaleeOne) March 24, 2020

Par Clara P