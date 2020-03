Pékin Express 2020 - Mathieu et Thomas : cette douloureuse épreuve qui les a rapprochés

Le 18 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi d'une saison un peu particulière de "Pékin Express". En effet, l'émission fête cette année son 15e anniversaire. Ainsi, pour marquer le coup, la production a fait appel à sept binômes d'anciens candidats emblématiques du programme, parmi lesquels Mathieu et Thomas. Ces derniers ont été révélés dans la saison 12 du jeu d'aventure. Leur parcours s'était malheureusement arrêté au portes de la finale, après qu'ils aient tiré l'enveloppe noire qui contenait la mention "épreuve éliminatoire".

Dans un entretien qu'ils avaient accordé à l'époque à 7sur7, les frères bûcherons avaient confirmé que cette première aventure avait changé leur relation. "On se connaissait déjà très bien, mais cette aventure a encore plus ressoudé nos liens. On a partagé quelque chose de fort qui restera à jamais et depuis, on passe encore plus de temps ensemble qu'avant", racontait Mathieu.

"Nous avons vécu des moments difficiles"

De retour dans cette saison anniversaire de "Pékin Express", Mathieu et Thomas sont parvenus chaque semaine à se qualifier pour la suite de l'aventure. Malgré leur récente mésaventure au poste de police, les deux frères ont décroché leur ticket pour la demi-finale de la compétition qui se joue ce mardi 31 mars en Mongolie-Intérieure. En attendant de savoir s'ils parviendront cette fois-ci à se hisser jusqu'en finale, Mathieu et Thomas se sont confiés à Télé Star. L'occasion pour eux d'évoquer ce qu'ils ont appris l'un sur l'autre dans cette nouvelle saison.

"Que la complicité entre frères est quelque chose de magnifique. Cette aventure nous a beaucoup rapprochés. Lors de la première aventure, nous nous étions pris parfois la tête, mais nous nous sommes dit que nous vivions quelque chose de fou et qu'il fallait en profiter", a confié Thomas. Les deux frères avaient déjà eu l'occasion de consolider leurs liens fraternels à travers une douloureuse épreuve. "Par le passé, nous avons vécu des moments difficiles avec notamment, la perte de notre mère. Cela nous avait déjà beaucoup rapprochés et cette aventure a confirmé cela", a-t-il poursuivi.

Par Clara P