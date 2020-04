Pékin Express 2020 : Mathieu et Thomas éliminés, la Toile accuse le coup

Le 18 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Pékin Express". Une édition un peu particulière puisque le programme fête ses 15 ans d'existence. Ainsi, 14 anciens candidats emblématiques ont été contactés par la production pour participer à cette saison anniversaire, dont les pays traversés sont les mêmes que ceux de la toute première édition, diffusée en 2006 sur M6. Au fil des semaines, des binômes ont été éliminés de l'aventure, chaque étape étant cette année éliminatoire. Il y a deux semaines, ce sont Maxime et Alizée qui ont quitté la compétition aux portes de la demi-finale. Un coup dur pour le couple et leur communauté.

Pour cette demi-finale diffusée mardi 31 mars sur M6, trois binômes ont tout donné pour décrocher leur place en finale. Ainsi, Julie et Denis sont parvenus à rester dans la course, tout comme Aurélie et Pauline, les soeurs lilloises. En piochant deux enveloppes noires, Mathieu et Thomas avaient plus de risque de quitter l'aventure. L'une d'entre elles était éliminatoire.

"Je vais même pas regarder la finale"

Pour Télé-Loisirs, Mathieu et Thomas ont réagi à leur élimination aux portes de la finale, un scénario qu'ils avaient déjà connu lors de leur première participation, en 2019. "On est très, très déçus de ne pas pouvoir disputer une finale. Mais on l'a moins mal vécu que lors de notre première saison (...) Dès qu'on découvre que cette fameuse enveloppe nous renvoie à Paris, on se dit que c'était le destin. On a tout donné, on part sans regret", a confié Thomas.

Sur Twitter, l'élimination des frères bûcherons a fait réagir. De nombreux internautes ont accusé le coup, partageant leur tristesse de voir partir leur duo favori. "Tellement déçue pour Mathieu et Thomas, ils la méritaient cette finale, trop triste pour eux", a posté une internaute. "La malédiction de l'enveloppe noire pour Thomas et Mathieu. Trop déçue pour eux !" a poursuivi une autre.

Comment j'ai la haine là, Thomas et Mathieu ça fait 2 ans qu'ils méritent d'aller en finale, 2 ans qu'il perdent en demi pour presque rien.

J'ai même plus envie de regarder la finale #PekinExpress pic.twitter.com/0PXSqPtR0Q — Alexis (@Aleksinoh) March 31, 2020

#PekinExpress tellement déçue pour Mathieu et thomas ils la méritaient cette finale trop triste pour eux — RENAULT ISABELLE (@biquette2154) March 31, 2020

Wola je regarde plus Pékin express.. Thomas et Mathieu méritaient le plus de gagner #PekinExpress — Ju' (@juliettelbre) March 31, 2020

Tellement deg de ne pas voir une finale Julie-Denis face à Thomas-Mathieu, mes deux duos favs depuis le premier #PekinExpress — Morgane (@MorganeCtn) March 31, 2020

Je voulais tellement que Thomas et Mathieu gagnent cette saison #PekinExpress — Clara qlf (@claraa_mrn) March 31, 2020

La malédiction de l'enveloppe noire pour Thomas et Mathieu. Trop déçue pour eux! #PekinExpress — Laura (@Laura_Cycling) March 31, 2020

J’suis dégoûtée, sans Thomas et Mathieu je vais même pas regarder la finale #PekinExpress ils ont vraiment pas de chance — Meleğim (@itssibelsarah) March 31, 2020

Par Clara P