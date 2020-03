Pékin Express 2020 : Mathieu marié et papa, qui est celle qui partage sa vie ?

C'est une saison de "Pékin Express" que M6 a lancée en février dernier. En effet, l'émission fête ses 15 ans d'existence. Pour marquer le coup, la production a fait appel à 14 anciens candidats emblématique du jeu d'aventure. Ainsi, les téléspectateurs ont retrouvé, entre autres, Fabrice de la saison 12, Julie et Denis (saison 9) ou encore Mathieu et Thomas. Les frères bûcherons ont comme Fabrice participé à l'édition 2019. Éliminés aux portes de la finale, ils ont décidé cette année de prendre leur revanche. Il y a deux semaines, ils sont parvenus à décrocher leur place en demi-finale, et ce malgré un arrêt prolongé au commissariat.

Dans une interview accordée à Télé Star, Mathieu et Thomas ont confirmé que le manque de leur famille a été difficile pendant le tournage de cette édition 2020. "Nous sommes des jeunes papas. J'ai un bébé qui a 15 mois, Mathieu a une fille de deux ans. Nos enfants nous ont manqué, d'autant plus que c'est à cet âge-là qu'ils ont commencé à gambader et à vraiment grandir. Pendant notre première aventure, j'ai laissé mon fils alors qu'il avait deux mois. Nous sommes partis 45 jours donc, pendant notre absence, nos enfants ont considérablement évolué. Mais nous avons pris cette décision de partir en connaissance de cause", a confié Thomas.

Mari et papa comblé

En attendant de peut-être les voir décrocher leur place en finale de "Pékin Express" ce mardi 31 mars, Non Stop People s'est intéressé à la vie sentimentale de Mathieu. Sur sa page Instagram, ce dernier partage de nombreux clichés de sa vie de famille. Ainsi, il a déjà montré à plusieurs reprises le visage de sa compagne, Justine. C'est d'ailleurs elle qui l'a récemment soutenu dans la réalisation de l'une de ses passions.

"Merci à ma femme pour sa patience vis-à-vis d'une de mes passions... et merci pour la famille pompier pour la remise de médaille #pompier #courageetdevouement #pekinexpress", a-t-il posté en légende d'un cliché sur lequel il prend la pose au côté de sa moitié. En plus d'être marié, Mathieu est l'heureux papa d'une petite fille dont le prénom n'a pas été dévoilé. Toujours sur Instagram, il partage leurs moment complices, notamment lors d'une sortie à vélo (voir ci-dessous).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mathieu (@mathieu_pekinexpress12) le 19 Nov. 2019 à 4 :04 PST 19 Nov. 2019 à 4 :04 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mathieu (@mathieu_pekinexpress12) le 7 Oct. 2019 à 11 :40 PDT 7 Oct. 2019 à 11 :40 PDT

Par Clara P