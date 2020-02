Pékin Express 2020 - Matthieu avant/après : l'ex de Cécilia est méconnaissable

Après le lancement de "Koh-Lanta" sur TF1 la semaine dernière, M6 donne le coup d'envoi de la saison anniversaire de "Pékin Express". Pour cette édition 2020, sept binômes emblématiques ont parcouru la route mythique de la toute première saison diffusée il y a 15 ans sur les écrans. Ainsi, les téléspectateurs s'apprêtent à retrouver Julie et et Denis, les finalistes de la saison 9, mais aussi Cécilia et Matthieu. En couple lors de leur participation à la cinquième saison du programme, ils ont accepté de revivre l'expérience, mais en étant séparés cette fois-ci.

"J'aurais préféré partir avec une chèvre plutôt qu'avec mon ex, parce qu'au moins une chèvre, je peux lui gueuler dessus, elle ne va pas répondre. Quand on me propose de refaire 'Pékin Express', c'est impossible à refuser. Par contre, je ne le referai jamais avec Matthieu, il n'avait pas envie d'être avec moi et je n'avais pas envie d'être avec lui. Cela a été très compliqué", a confié Cécilia au Parisien. "Ce n'était pas simple de trouver de l'harmonie. Mais j'aime toujours autant ce programme qui allie la compétition et l'extrême. C'est une leçon de vie, mais en accéléré", a continué Matthieu.

Dix ans entre deux participations

Alors que les rapports entre Cécilia et Matthieu s'annoncent explosifs, l'ex-couple devrait aussi faire parler pour sa transformation physique. C'est surtout Matthieu qui a énormément changé. On vous a d'ailleurs concocté un avant/après et le résultat est plutôt bluffant (voir ci-dessous). Nous avons également réalisé plusieurs captures d'écran du candidat extraites de la saison 5 qu'il a remportée avec son ex-compagne. À noter que dix ans séparent ces clichés.

Préparez-vous à suivre les sept binômes emblématiques lors d'une course qui s'annonce palpitante. Les 14 candidats débuteront l'aventure en Russie. Puis ils parcourront la Mongolie intérieure avant de rejoindre la Chine. La grande finale aura lieu à Pékin.

Par Clara P