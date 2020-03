Pékin Express 2020 : Maxime et Alizée éliminés, un clash éclate avec Denis sur Instagram

En février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Pékin Express". Une édition "All Stars" à l'occasion des 15 ans de diffusion du programme. Ainsi, la production a fait appel à d'anciens candidats emblématiques de l'émission. Les 7 binômes en lice ont débuté cette course en Russie. Au total, trois étapes ont été nécessaires pour arriver jusqu'en Chine, deuxième pays traversé cette année pour les candidats.

Mardi 17 mars, les quatre binômes en compétition ont commencé cette nouvelle étape par un trek éreintant en Mongolie-Intérieure de 8 kilomètres. Si Maxime et Alizée sont parvenus à se qualifier pour l'épreuve d'immunité, ce sont Julie et Denis qui l'ont remportée. Choisis par Aurélie et Pauline pour disputer le duel final de cette étape, Maxime et Alizée n'ont pas été assez rapides pour l'emporter. Après quatre semaine de compétition, ils ont été définitivement éliminés de l'aventure, chaque étape de cette saison anniversaire étant éliminatoire.

Complot, stratégie... Le ton monte

À la suite de leur élimination de "Pékin Express", Maxime a pris la parole sur Instagram. Il a eu un mot pour Denis, détenteur lors de cette étape du drapeau rouge qu'il a remporté avec Julie sur l'épreuve d'immunité. "Ce que je n'ai pas apprécié, ce n'est pas le fait qu'ils nous mettent le drapeau (...) mais c'est le fait de nous prendre pour des lapins de six semaines juste avant sur le plateau en disant : 'Non, mais le drapeau on le mettra à tout le monde' lorsqu'en fait, ils avaient déjà fait leur petite stratégie et c'était contre nous (...) Je trouve ça nul et je trouve encore ça très nul", a-t-il dit. Pour rappel, Denis et Julie n'ont pas stoppé Mathieu et Thomas avec le drapeau rouge, contrairement à Maxime et Alizée, les laissant avec une pénalité de 15 minutes sur place.

Des propos qui ont fait réagir Denis, toujours sur Instagram. "Chez les fragiles, dès que ça tourne pas comme on veut, ça explose (...) Le rageux cherchera tous les prétextes pour ne pas se remettre en cause, criera à l'injustice et cherchera à salir les gagnants", a-t-il posté. Maxime n'en est pas resté là. "Tu as tellement le seum que tu penses à un complot avec la production comme quoi on avait des taxis ! Nous étions juste meilleurs que vous, c'est tout, soit pas jaloux. En même temps, avec votre façon de faire, à parler comme des chiens à tous les habitants, tu penses que tu vas trouver des voitures facilement ?" a-t-il lâché. Le clash s'est poursuivi par messages interposés (voir ci-dessous).

Par Clara P