Pékin Express 2020 : Maxime et Alizée favorisés par la production ?

C'est une nouvelle étape qui s'est mal terminée pour Fabrice et Ingrid dans "Pékin Express". En effet, le duo d'inconnus a été définitivement éliminé de la compétition après avoir perdu son duel final contre Pauline et Aurélie, les soeurs lilloises. À Télé-Loisirs, l'ancienne candidate de la saison 7 s'est confiée sur cette défaite. "Je n'en veux pas du tout à Fabrice d'avoir perdu ! C'est sans regret cette sortie de 'Pékin Express". On ne part pas mauvais perdants, même si on est tristes et bouleversés". Sur Twitter, les internautes ont exprimé leur déception de voir le binôme quitter la course.

Quant à Maxime et Alizée, les jeunes mariés ont une nouvelle fois cartonné sur cette troisième et dernière étape en Russie. En effet, les amoureux ont remporté une deuxième amulette d'une valeur de 10 000 euros. Et malgré leur bad buzz à cause d'Igor Bogdanoff (voir tweets ci-dessous), ces derniers ont décroché leur ticket pour la Chine, prochaine étape de la course avant la grande finale à Pékin.

"Tout ce qu'on a aujourd'hui, on le mérite"

Depuis le lancement de cette saison anniversaire de "Pékin Express", Alizée et Maxime sont la cible de critiques sur les réseaux. Après avoir été raillé par les internautes pour son comportement envers sa femme sur une étape, Maxime a remarqué qu'un autre sujet préoccupait les téléspectateurs. "Que ce soit certains téléspectateurs ou même des candidats qui pensent que dans 'Pékin Express' il y a de la triche ou du favoritisme ou des arrangements... mais non ! Alizée et moi avons été premier à la première étape. On a remporté le duel final puis la deuxième étape et la troisième étape aussi. On n'a pas été aidés (...) On est au bord de la route, on arrête tout le monde (...) C'est facile de dire : 'T'as de la chance'. Non, on est au taquet (...) On n'est parti de rien, on s'est donné. Et tout ce qu'on a aujourd'hui, on le mérite", a-t-il dit dans sa story Instagram.

Quant à ceux qui qualifient le couple de "bourgeois", Maxime a répliqué. "Meilleur conseil que je peux donner à qui que ce soit, c'est de ne pas juger quelqu'un sur son apparence (...) Arrêtons de juger, c'est naze", a-t-il poursuivi.

