Pékin Express 2020 : Maxime et Alizée mariés, retour en images sur la cérémonie

En décembre dernier, Maxime a posté sur sa page Instagram un texte qu'il a adressé à Alizée, sa compagne. À travers cette publication, le candidat de "Pékin Express" a tenu à fêter leurs six mois de mariage. "Le temps passe si vite, déjà 6 mois que tu es ma femme. Plus je grandis, plus je me rends compte de ce qui est essentiel ou non pour moi dans la vie. J'ai longtemps couru après l'argent, comme si une fois blindé rien ne pourrait m'échapper. J'avais oublié le plus important : le temps", a-t-il écrit.

Et de poursuivre : "Dernièrement, j'ai pris le temps : il y a eu 'Pékin Express', 'La Bataille des couples' puis notre mariage. Ces trois évènements complètement opposés m'ont permis de me retrouver, de me recentrer sur moi-même et de savoir qui j'étais et surtout, de me faire prendre conscience de ce qu'était mon bonheur", a-t-il posté. Après cette belle déclaration d'amour, le couple a posé ses valises pendant un mois au Cambodge, pays dont est originaire Alizée.

Une vidéo diffusée sur YouTube

C'est le 22 juin 2019 que Maxime et Alizée se sont mariés, lors d'une belle et émouvante cérémonie. Sur les réseaux sociaux, ils ont partagé de nombreuses photos* de leur union au Chateau Bouffémont. Ils ont également mis en ligne une vidéo dans laquelle chaque moment du plus beau jour de leur vie est retracé. Ainsi, entre confidences et sourires, leur communauté a pu assister aux festivités, notamment avec les discours des proches du jeune couple marié.

Pour rappel, Maxime et Alizée font partie du casting de la saison anniversaire de "Pékin Express" dont le premier épisode est diffusé ce mardi 25 février sur M6. Avec six autres binômes, ils ont parcouru la route mythique de la toute première saison, diffusée il y a 15 ans sur la chaîne. Sur sa page Instagram, Maxime n'a pu contenir son excitation. "On compte sur vous pour le soutien, ce mardi soir sur M6 (...) C'était une aventure absolument incroyable. C'est un 'Pékin Express', ça ne s'explique pas, ça se vit, comme je le dis souvent", a-t-il dit.

*crédit photo : maximelanglais/alizeewill et YouTube

Par Clara P