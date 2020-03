Pékin Express 2020 - Maxime et Alizée : pourquoi leur participation divise la Toile

Le 26 février dernier, M6 a lancé la nouvelle saison de "Pékin Express". Les 7 binômes en lice ont pris le départ de la course à Moscou. À l'issue de cette première étape, ce sont Thierry et Maurice - le duo père et fils - qui ont été éliminés de la compétition. En exclusivité pour purepeople.com, ils se sont confiés, notamment sur les raisons de leur retour dans l'émission. "On a accepté parce qu'on avait envie de repartir en aventure. C'était quelque chose dont on reparlait", a confié Thierry.

Ils ne sont plus que six duos à poursuivre la route mythique dans l'épisode 2 de "Pékin Express" diffusé ce mardi 3 mars sur M6. Les candidats vont redécouvrir le drapeau noir et parcourir la région de l'Anneau d'or. À l'issue de cette nouvelle étape, un binôme quittera définitivement la compétition. En effet, contrairement aux éditions précédentes, toutes les étapes de cette édition 2020 sont éliminatoires.

"J'en peux déjà plus"

Pour cette nouvelle saison de "Pékin Express", les téléspectateurs ont retrouvé Maxime et Alizée, les jeunes mariés de l'aventure. Révélé en 2018 lors de sa première participation à l'émission, le couple a échappé à l'élimination la semaine dernière face à Maurice et Thierry. Motivés à aller le plus loin possible dans la compétition, les amoureux n'ont pas fait l'unanimité sur les réseaux sociaux. En effet, leur participation à cette 13e saison a agacé certains internautes qui l'ont fait savoir sur Twitter. "Alizée et l'autre là, j'en peux déjà plus", a posté l'un d'entre eux. "Ils me gavent déjà", a poursuivi un autre.

Si Maxime et Alizée sont la cible de critiques, ils peuvent compter sur le soutien de leur communauté sur Instagram. "Je vous soutiens grave. C'est juste pour vous que je regarde l'émission", a posté un fan en légende d'un cliché du couple. "Moi je suis trop fan de vous ! Partie de rires garantis et j'espère que vous irez très, très loin", a continué un autre.

Allez les insupportables ils sont premiers laaaa #PekinExpress pic.twitter.com/0wS3dkts8e — alekskawai (@alekskawai) February 25, 2020

Alizée et l’autre là j’en peux déjà plus #PekinExpress — nis(s)a (@bettercallN) February 25, 2020

J’en peut plus des jeunes mariés (Maxime et Alizée) #PekinExpress — Florian Bolmont (@FlorianBolmont) February 25, 2020

Franchement Maxime et Alizée me gavent déjà.

Déjà les voir dans la bataille des couples c'était chiant. Mais là. #PekinExpress — Réac'Noire (@ReacNoire) February 25, 2020

Putain mais Maxime et Alizée première épreuve, victoire pour eux , ils me gavent déjà... #PekinExpress — daftnenel (@daftnenel) February 25, 2020

Comment ils me soûlent déjà alizee et Maxime... J'crois que c'est physique en fait... J'peux pas les voir !!! #PekinExpress pic.twitter.com/5vxVcUycDP — Peipei (@fannycanevet) February 25, 2020

Par Clara P