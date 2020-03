Pékin Express 2020 - Maxime : son comportement envers Alizée décrié sur Twitter

Le 25 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la saison anniversaire de "Pékin Express". Pour cette édition 2020, la production a fait appel à d'anciens candidats emblématiques de l'émission. Ainsi, les téléspectateurs ont retrouvé Fabrice, le candidat de la saison 12. Pour cette nouvelle aventure, il a découvert sa nouvelle partenaire, à savoir Ingrid, ancienne candidate de la saison 7. À l'issue de la première étape, Maurice et Thierry - le père et son fils - ont été définitivement éliminés de la compétition. Cette année, toutes les étapes du jeu sont éliminatoires, comme l'a indiqué Stéphane Rotenberg lors du lancement de la course.

Mardi 3 mars, M6 a diffusé le deuxième épisode de "Pékin Express". Dans un premier temps, les six équipes en lice ont tenté de se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Ce sont Thomas et Mathieu - les frères bûcherons - qui l'ont remportée. La deuxième étape a ensuite été gagnée par Maxime et Alizée. Julie et Denis - les derniers de la course - ont choisi d'affronter les ex Cécilia et Matthieu lors du duel final. À l'issue d'une épreuve de rapidité, ce sont Cécilia et Matthieu qui ont définitivement quitté le jeu. À noter que cette étape a été marquée par le retour du drapeau noir et par le panneau "voitures interdites".

Une fois encore, Maxime et Alizée ont fait parler d'eux dans ce deuxième épisode de "Pékin Express 2020". Les jeunes mariés - ex-candidats de la saison 11 diffusée en 2018 sur M6 - se sont lancés à fond dans la compétition. Mais le comportement de Maxime a été décrié sur Twitter lors de l'épreuve pour la course à l'immunité. En effet, ce dernier n'a pas réussi à porter les seaux remplis d'eau qu'il fallait amener jusqu'à Stéphane Rotenberg, soit à quatre kilomètres du point de départ. Il a laissé sa femme Alizée prendre le relais. Sur Twitter, les commentaires ont fusé. "Maxime, il abuse. C'est Alizée qui ramait et là, c'est elle qui porte les seaux d'eau", a posté un internaute. "Il y a une semaine, c'est Alizée qui pagayait, aujourd'hui, c'est Alizée qui porte les seaux, il sert à quoi Maxime ? C'est un gros feignant de première", a continué un autre.

Sur Instagram, Alizée a réagi au commentaire d'un de ses abonnés qui a qualifié son mari de "boulet". "Ça se voit que tu ne le connais absolument pas. Maxime s'arrache au travail depuis ses 18 ans et grâce à lui, on réalise tous nos rêves. Je peux te dire que c'est loin d'être un boulet. Pas de muscles, mais beaucoup dans la tête. C'est l'homme que j'admire le plus au monde", a-t-elle posté.

