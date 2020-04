Pékin Express 2020 : Pauline en couple, cet évènement qu'elle espère célébrer après le confinement

Le 18 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Pékin Express". Une édition 2020 pas commes les autres, puisque le programme existe depuis 15 ans. Ainsi, pour marquer cette saison anniversaire, la production a fait appel à d'anciens candidats emblématiques de l'émission. Ce sont sept binômes qui se sont lancés dans la course qui, comme lors de la première saison, a démarré en Russie pour se poursuivre en Mongolie-Intérieure. Après ces deux pays traversés et l'élimination d'un binôme par semaine, c'est en Chine que se déroule la finale qui oppose deux duos d'anciens candidats : Julie et Denis, finalistes de la saison 9 face à Aurélie et Pauline, finalistes de la saison 3.

Dans un entretien qu'elles ont accordé à 20 minutes, les soeurs lilloises sont revenues sur leur expérience dans cette saison anniversaire de "Pékin Express". Un début de course qui n'a pas été évident pour elles. "Quand nous nous sommes rendu compte des binômes emblématiques qui allaient participer, on a pris peur. Nous nous sommes dit que ça allait être dur et ça s'est vérifié pendant le tournage", a confié Aurélie. "Tous étaient super forts et c'était là la grande difficulté. Ce qui nous a permis de nous en sortir, c'est la rage et notre complicité", a poursuivi Pauline.

"C'est une période très difficile..."

Pour la première fois dans l'histoire de "Pékin Express", la finale va être diffusée en période de confinement. Une mesure inédite prise par Emmanuel Macron et annoncée le 16 mars dernier à la télévision afin de lutter contre le coronavirus. Nos confrères ont voulu savoir comment Pauline et Aurélie le vivent. "Le plus dur, c'est de ne pas pouvoir regarder ensemble l'émission", a répondu Aurélie. Et de poursuivre : "C'est une période très difficile, mais qui fait naître une telle solidarité entre les gens (...) Nous travaillons toujours dans l'entreprise familiale à Orchies et mon homme est pompier, celui de Pauline policier. Nous sommes en plein dedans".

Un confinement qui bouleverse le quotidien, mais aussi les projets, comme l'a révélé Pauline dans la suite de l'interview. "Accessoirement, je vais essayer de me marier. Heureusement, nous avions décidé de faire cela au mois de novembre", a-t-elle dit. "Et moi, mon homme m'a demandé en mariage entre les deux voyages, après la Russie et juste avant que je reparte, histoire d'être sûr que je gagne bien les 100 000 euros !" a poursuivi Aurélie.

