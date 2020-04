Pékin Express 2020 : Pauline et Aurélie avantagées ? La production répond

La semaine dernière, Stéphane Rotenberg a présenté la demi-finale de "Pékin Express". Initialement prévue pour le 24 mars dernier, cette dernière étape a été décalée au 31 mars à la suite du décès d'Albert Uderzo. Ainsi, M6 a diffusé à la place une soirée spéciale "Astérix" pour rendre hommage au célèbre dessinateur. Une déprogrammation qui a provoqué la colère des internautes sur Twitter.

Pour cette demi-finale, trois binômes se sont affrontés, à savoir Pauline et Aurélie, Julie et Denis et Mathieu et Thomas. À l'issue de trois duels, l'un des duos a été définitivement éliminé à cause d'une enveloppe noire portant la mention "épreuve éliminatoire". Et ce sont les frères bûcherons qui ont quitté la compétition. "On est très, très déçus de ne pas pouvoir disputer une finale. Mais on l'a moins mal vécu que lors de notre première saison (...) On a tout donné, on part sans regret", a confié Thomas à Télé-Loisirs.

Une cible bel et bien rapprochée

Si Pauline et Aurélie ont décroché leur place en finale - tout comme Julie et Denis - les soeurs lilloises ont été la cible de critiques sur Twitter. Des internautes les ont accusées de tricherie. De plus, certains s'en sont pris à la production de l'émission qui, selon eux, les aurait aidées dans la course, notamment sur l'épreuve du tir à l'arc. Pour certains, la cible aurait été approchée, montage photo à l'appui.

Contactée par Télé-Loisirs, la production s'est défendue. "Aucun avantage accordé aux soeurs lilloises dans le jeu du tir à l'arc. Il a été mentionné aux équipes y participant qu'au-delà d'un certain temps, la distance serait raccourcie pour leur permettre d'aller au bout de l'épreuve. La durée impartie pour chaque distance ainsi que le niveau de raccourcissement des distances étaient décidés en amont. Les conditions étant strictement les mêmes pour les équipes". La production a également tenu à préciser que ces règles "sont toujours expliquées aux candidats avant".

Par Clara P