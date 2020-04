Pékin Express 2020 : Pauline et Aurélie avantagées ? Twitter crie à la triche

Le 18 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Pékin Express". Une édition un peu particulière, puisque l'émission fête sa 15e année de diffusion sur la chaîne. Pour marquer le coup, la production a fait appel à d'anciens candidats emblématiques du programme. Au total, 7 binômes se sont lancés dans la course qui a démarré en Russie. Il y a deux semaines, Maxime et Alizée - les jeunes mariés - ont été éliminés aux portes de la demi-finale de "Pékin Express". Un départ qui a énormément attristé leur communauté.

Alors que l'avant-dernière étape de la compétition devait être diffusée le 24 mars dernier, la disparition d'Albert Uderzo a bouleversé la grille des programmes de M6. Ainsi, la demi-finale a été repoussée au mardi 31 mars pour laisser la place à une soirée spéciale "Astérix". Une déprogrammation qui a mis les internautes en colère, pressés de suivre cette importante étape dans le jeu.

"Elles se font toujours aider"

Pour cette demi-finale de "Pékin Express", trois binômes étaient en lice, à savoir Mathieu et Thomas, Julie et Denis et Pauline et Aurélie. Si le couple corse s'est qualifié pour la finale sans piocher une enveloppe noire, les frères bûcherons ont en récolté deux face aux soeurs lilloises qui n'en avaient qu'une. Et malheureusement pour les ex-candidats de la saison 12, l'une des enveloppes qu'ils ont piochée était éliminatoire. Ce sont donc eux qui ont quitté la compétition.

Pendant la diffusion de cette avant-dernière étape avant la grande finale du 7 avril prochain, Pauline et Aurélie ont été la cible de critiques. En effet, les soeurs ont été accusées de tricherie. De plus, des internautes s'en sont pris à la production de l'émission qui, selon eux, les aiderait dans la course, notamment sur l'épreuve du tir à l'arc. Pour certains, la cible aurait été rapprochée, montage photo à l'appui. "Les filles sont à un mètre de la cible, c'est de la triche", a posté un internaute. "Mais c'est quoi cette triche pour les soeurs, j'ai l'impression elles se font toujours aider", a poursuivi un autre.

