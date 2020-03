Pékin Express 2020 : Pauline malentendante, son handicap a-t-il été un frein dans l'aventure ?

La semaine dernière, Cécilia et Matthieu ont définitivement quitté la saison anniversaire de "Pékin Express". Les ex-tourtereaux ont eu du mal à s'entendre dans cette édition 2020. "Je pense qu'il y a eu des moments difficiles, car on se parle moins, on n'ose pas se brusquer et, du coup, on y va moins vite, moins fort, on s'écoute moins. Je pars à droite, il part à gauche... Voilà où ça bloque", a confié Cécilia à purepeople.com.

Ce mardi soir, Stéphane Rotenberg fait son retour sur M6 pour l'épisode 3 de "Pékin Express". Il s'agira de la dernière étape en Russie pour les cinq binômes toujours en lice. Et une nouvelle fois, leurs nerfs vont être mis à rude épreuve avec le panneau voiture interdite qui les obligera à emprunter un moyen de transport surprenant : les télécabines. Puis ils s'enfonceront dans le Grand Est russe au fur et à mesure de leur autostop et arriveront au Tartastan. Ils découvriront alors la ville de Kazan avec son Kremlin classé à l'UNESCO.

"Une vis dans la tête..."

Finalistes de la saison 3 de "Pékin Express" en 2008 sur M6, Aurélie et Pauline ont démarré la course sur les chapeaux de roues. En effet, lors de la première étape, elles ont remporté l'immunité. À ce stade de l'aventure, elles sont l'un des duos les plus redoutables de cette saison anniversaire. Mais tout n'a pas été facile dans leur parcours. En effet, les problèmes auditifs de Pauline (NDLR, elle est malentendante depuis ses 18 ans) ont parfois pu poser problème. "Il peut y avoir des petits 'soucis', comme lors d'une épreuve", a-t-elle expliqué. "J'ai dû enlever mon appareil auditif, du coup on s'entendait moins avec ma soeur et ça a été compliqué pour communiquer", a-t-elle poursuivi.

Cet handicap a aussi perturbé leur séjour chez l'habitant. "Il faut parfois expliquer aux locaux qui ne comprennent pas pourquoi elle a un handicap comme ça. Elle a une vis dans la tête qui lui permet d'écouter et de mettre son appareil. Je pense qu'elle est très forte. Elle montre à tout le monde que ce n'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut pas dépasser ses limites et prendre sur soi", a confié sa soeur, Aurélie.

Par Clara P