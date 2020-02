Pékin Express 2020 : qui est Ingrid, la partenaire de Fabrice ?

Après le retour de "Koh-Lanta" sur TF1 la semaine dernière, M6 lance ce mardi 25 février la saison anniversaire de "Pékin Express" baptisée "Retour sur la route mythique". Pour cette édition 2020, la production a fait appel à d'anciens candidats qui ont marqué les saisons précédentes de l'émission. Au total, ils sont sept binômes à concourir dans cette course identique à celle de la toute première saison diffusée il y a 15 ans sur M6. Ainsi, l'aventure débute en Russie puis se poursuit en Mongolie intérieure pour se terminer en Chine, plus précisément à Pékin où la finale aura lieu.

Parmi les sept binômes emblématiques au casting cette année, les téléspectateurs retrouveront Fabrice, l'un des candidats qui a marqué la saison précédente sur M6. Il retente sa chance et fait équipe, pour la deuxième fois, avec un partenaire inconnu. "Il va y avoir des images fortes parce que ce sont vraiment des binômes fabuleux qu'ils ont choisis. On n'avait pas le droit à l'erreur. C'est du haut niveau et je pense que les images vont parler d'elles-mêmes", a-t-il confié au Dauphiné Libéré.

"Elle voulait quelqu'un de sportif..."

Après Briac la saison dernière, Fabrice a démarré l'aventure "Pékin Express" avec Ingrid, une jolie brune aux yeux bleus. Qui est-elle ? Comme Fabrice, elle a déjà participé à l'émission sur M6. En effet, elle était l'une des candidates au casting de la saison 7 du jeu d'aventure en 2011. Et comme Fabrice, c'est la deuxième fois qu'elle fait équipe avec un partenaire inconnu. Lors de sa précédente participation, elle avait fait la course au côté de Nicolas. Mais ces derniers avaient été éliminés en Afrique aux portes de la demi-finale.

Lors de sa première participation à "Pékin Express", elle avait 27 ans et "recherchait un emploi comme hôtesse de l'air après avoir obtenu son examen", comme l'a précisé Ouest France. Originaire d'Angers, Ingrid partage sur sa page Instagram sa passion pour les voyages, mais aussi pour le sport et l'aventure. Dans une vidéo postée sur la page Instagram officielle de "Pékin Express", Stéphane Rotenberg a expliqué pourquoi la production a souhaité "associer" Ingrid et Fabrice dans l'aventure. "Fabrice avait adoré être avec Briac, mais confusément, il rêvait d'être avec une jeune et jolie jeune femme, et Ingrid, elle voulait quelqu'un de sportif, gentil, galant. Là, on comble leurs désirs !" dit-il. Un duo qui devrait donc fonctionner dans cette saison anniversaire.

