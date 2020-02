Pékin Express 2020 : qui sont les 7 binômes en compétition ?

Après le retour de "Koh-Lanta" sur TF1 vendredi dernier, c'est au tour de M6 de donner le coup d'envoi de l'un de ses programmes phares, à savoir "Pékin Express". Pour cette saison anniversaire, la production a décidé de proposer aux fans de l'émission une édition spéciale marquant les 15 ans de diffusion du jeu d'aventure sur les écrans. Ainsi, le casting a eu le privilège de refaire la route mythique de la toute première saison. Une course qui débutera donc en Russie pour se poursuivre en Mongolie intérieure puis en Chine avec une finale qui se disputera à Pékin.

À l'occasion de cet anniversaire, les sept binômes les plus marquants de ces 15 dernières années ont été sélectionnés. Dans une vidéo postée sur la page Instagram officielle de "Pékin Express", Stéphane Rotenberg les a présentés, en commençant par Cécilia et Matthieu, l'ex-couple volcanique qui a remporté en 2010 la saison 5. "Ce sont les seuls gagnants d'une saison précédente qui sont dans cette saison. La vraie singularité, c'est qu'ils étaient en couple lorsqu'ils ont fait le programme et depuis, ils sont séparés, ils ne vivent plus ensemble, ils ne sont même plus dans la même ville et vous allez voir, ça change pas mal de choses, parce qu'évidemment, on s'engueule plus facilement quand on est en couple que quand on n'est plus ensemble", dit-il.

Le retour du "couple BCBG"

Dans cette édition spéciale de "Pékin Express", les téléspectateurs retrouveront également Maxime et Alizée. "Ils ont beaucoup marqué la saison 11. On les avait appelés 'le couple BCBG'. Ils aiment toujours le luxe et la vie facile et malgré tout, ils avaient cette capacité à créer chez les autres la volonté de les aider, de les héberger, de les faire avancer en voiture (...) Entre temps, ils se sont mariés, ça prouve que leur relation est très forte", a continué Stéphane Rotenberg.

Cinq autres binômes sont également de la partie : Matthieu et Thomas, les frères bûcherons de la saison 12, Maurice et Thierry, le père et le fils de la saison 11, Julie et Denis, le couple corse finaliste de la saison 9, Pauline et Aurélie, les soeurs lilloises finalistes de la saison 3 et Fabrice et Ingrid, le duo d'inconnus (saisons 12 et 7). Leurs photos* ont depuis été dévoilées par M6.

*crédit photo : Patrick Robert /M6

Par Clara P