Pékin Express 2020 : Thomas et Mathieu arrêtés par la police, pourquoi Twitter a vu rouge

En février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Pékin Express". Une édition 2020 un peu particulière puisqu'il s'agit du 15e anniversaire de l'émission. Ainsi, la production a fait appel à d'anciens candidats emblématiques. Au total, 7 binômes se sont lancés dans cette course identique à celle que les candidats de la première saison ont effectuée.

Après trois étapes en Russie, les quatre duos toujours en course ont posé leurs sacs en Mongolie-Intérieure pour un trek à chameau de 8 kilomètres. Si l'étape a été remportée par Julie et Denis, Pauline et Aurélie ont choisi d'affronter Maxime et Alizée lors du duel final. Malgré une belle performance sur ce dernier défi, Maxime n'a pas été assez rapide. Le couple de jeunes mariés a donc été éliminé aux portes de la demi-finale.

"C'est limite dégueulasse"

Mais cette quatrième étape en Chine n'a pas été de tout repos pour Mathieu et Thomas. Après le trek, les frères bûcherons ont été embarqués par la police chinoise alors qu'ils étaient en train de faire du stop pour se rendre là où Stéphane Rotenberg les attendait. Si dans un premier temps, ces derniers ont pensé que les policiers les aidaient à avancer dans la course, ils ont en fait été emmenés au commissariat. Avec les équipes de "Pékin Express", ils ont été auditionnés pendant quatre heures. Un laps de temps au cours duquel ils n'ont pas pu poursuivre leur progression vers Stéphane Rotenberg.

Alors que des téléspectateurs s'attendaient à voir la course interrompue face à cette situation inédite, il n'en a rien été. Sur Twitter, plusieurs internautes ont exprimé leur incompréhension, et leur colère. "C'est trop injuste que la course ne soit pas mise en arrêt le temps que les bûcherons soient auditionnés !!!" a écrit un internaute. "Je trouve ça assez bizarre qu'une équipe arrêtée par la police n'entraîne pas purement et simplement une suspension de la course. C'est limite dégueulasse", a poursuivi un autre.

La production aurait dû suspendre la course se faire arrêter par la police ça aurait pu arriver à tous les candidats #PekinExpress — lau (@LaurieTestu) March 17, 2020

C'est trop injuste que la course ne soit pas mise en arrêt le temps que les bûcherons sois auditionnés !!! #PekinExpress — Maarina (@Marina_Sauvagee) March 17, 2020

Je trouve ça assez bizarre qu’une équipe arrêtée par la police n’entraîne pas purement et simplement une suspension de la course. C’est limite degueulasse. #PekinExpress — PtitThib. (@Thiboune) March 17, 2020

#PekinExpress

Je suis pas pour les bûcherons m'a c est pas normal la course aurait dû être arrêté — Sab( Kiki Mla) (@bibiche213107) March 17, 2020

Je trouve totalement injuste que la course n'ai pas été arrêtée le temps que les bucherons sortent du commissariat. Pas cool pour eux. #pekinExpress — Missniss (@Yu_Niiice) March 17, 2020

C'est pas normal ce qui se passe... grave injuste pour les bûcherons #PekinExpress — Razmo (@ManonTrd) March 17, 2020

#PekinExpress non mais sérieux pourquoi ne pas avoir stopper la course! Franchement c’est pas juste — Coco (@BattistellaC) March 17, 2020

Je trouve ça grave abusé que la course n’ai pas été suspendu... Si les bucherons partent je regarde plus c’est les seuls que j’aime bien... #PekinExpress — Cindy // Joshua Paddy (@JoshuaOm41) March 17, 2020

Par Clara P