Pékin Express 2021 - Arnaud et Pierre-Louis : cette mésaventure qu'ils ont vécue avec la police

Arnaud et Pierre font partie des huit binômes qui ont pris le départ de la course le 23 février dernier dans "Pékin Express". Après une étape éliminatoire à l'issue de laquelle ils ont perdu leur duel final face à Christophe et Claire, les frères ont finalement pu reprendre la course, en tant qu'équipe cachée. Toujours en lice, ils ont découvert la semaine dernière la Turquie, dernière étape avant la finale qui aura lieu à Istanbul. Initialement, ce dernier round était prévu à Dubaï. Mais avec la crise sanitaire, les équipes de production ont dû repenser les étapes de la course.

Dans un entretien exclusif à Purepeople.com, Arnaud s'est confié sur son aventure dans "Pékin Express". L'occasion pour lui, dans un premier temps, de livrer les raisons de sa participation - avec son frère - à l'émission de M6. "On connaissait l'objectif de l'émission, à savoir les épreuves et le voyage. On adore ça partir à l'aventure et un jour, mon frère m'a dit : 'Allez si tu es chaud, on s'inscrit'. Ca fait deux ans qu'on se dit que l'on va faire Pékin Express, mais à chaque fois, on manquait l'inscription. Cette année était la bonne", a-t-il confié.

"On s'est fait insulter par les Grecs..."

Dans ce même entretien, Arnaud est revenu sur son aventure en Grèce. Un pays dans lequel certains binômes ont eu quelques difficultés avec les locaux, à l'image de Nour et Kaoutar qui ont révélé après leur élimination avoir été victimes de racisme. Tout n'a pas été simple non plus pour les frères fêtards. "Je peux comprendre ce qu'elles ont dit, mais je me suis reconnu aussi parce qu'on s'est fait sortir par la police plusieurs fois de là où on était, on s'est fait insulter... On a senti qu'on n'était pas trop les bienvenus. Après, je comprends totalement, il y avait la pandémie donc ils étaient inquiets qu'on les contamine, je pense", a-t-il révélé.

Ce mardi 13 avril 2021, M6 diffuse l'épisode 8 de "Pékin Express". L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Arnaud et Pierre-Louis dans la compétition face aux binômes suivants : Christophe et Claire, Cinzia et Rose-Marie ainsi que Florent et Noël. La semaine dernière, Aurore et Jonathan n'ont pas pu poursuivre la course, victimes tous les deux d'un grave accident de la route pendant le tournage, en Turquie.

Par Clara P