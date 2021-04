Pékin Express 2021 : Aurore et Jonathan "forfaits" après un accident de voiture, ils évoquent un "choc extrême"

Le 23 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Pékin Express". Une édition 2021 qui a démarré en Ouganda, avec huit binômes en course. Au fil de l'aventure, des duos ont été éliminés, à commencer par Sabine et Loïc, les inconnus de la compétition. Après le départ de Crisoula et Jenny - la tante et la nièce Belges - le tournage a été interrompu pendant six mois à cause de la crise sanitaire. Et c'est en Grèce que la compétition a repris pour les binômes toujours en lice. Une nouvelle étape qui a été un succès pour Rose-Marie et Cinzia, mais qui s'est terminée par l'élimination de Kaoutar et Nour, après un premier repêchage grâce à l'enveloppe noire. Quant à Pierre-Louis et Arnaud, les frères fêtards ont pu revenir dans la course après avoir été éliminés à leur tour, en tant que binôme caché.

Mardi 6 avril 2021, M6 a diffusé l'épisode 7 de "Pékin Express". La course a continué en Turquie. Mais un évènement tragique a interrompu la compétition. En effet, alors que Jonathan et Aurore s'approchaient de l'arrivée, un automobiliste arrivant dans l'autre sens a dévié de sa trajectoire et a percuté de face le véhicule dans lequel les deux amoureux se trouvaient. "On est à 15-20 minutes de l'arrivée. On est sur une route un peu sinueuse, qui est en montée et je vois une voiture arriver en face à une allure beaucoup trop importante et qui sort complètement de sa trajectoire et là, la voiture nous percute de plein fouet, du côté d'Aurore d'ailleurs", a confié Jonathan. Une interview qui a été réalisée quelques jours avant la diffusion de cet épisode.

Course interrompue et bilan de santé complet

"Après, j'ai un bruit sourd et là, j'ai Jonathan qui me relève plus ou moins (...) et là il me dit : 'Il faut absolument qu'on sorte de la voiture. Tu sors et tu me suis'", a poursuivi Aurore. "Après le choc, il y a une émotion qui m'envahit, une émotion de peur, parce que le choc a été d'une violence extrême", a souligné Jonathan. Aurore avait "tellement mal à la tête" et son visage "n'était plus le même". Si elle a été blessée à la tête, Jonathan lui, s'en est sorti indemne. Les deux candidats - ainsi que leur caméraman et leur journaliste - ont été transportés à l'hôpital et pris en charge par des médecins.

La course a été interrompue pour qu'ils puissent bénéficier d'un bilan de santé complet. Après 12 heures d'interruption, Aurore et Jonathan étaient toujours à l'hôpital. Aurore souffrait alors de plusieurs contusions à la tête, mais les nouvelles étaient rassurantes, comme l'a précisé Stéphane Rotenberg aux candidats. Les médecins ont décidé de les garder en observation. Ils sont forfaits pour le reste de la compétition. Arnaud et Pierre-Louis les remplacent. À noter qu'un hommage a été rendu à l'automobiliste décédé à la suite de l'accident. "Quelques heures après le tournage de cette séquence, nous avons appris avec tristesse le décès du chauffeur impliqué dans l'accident. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches", pouvait-on lire.

Par Clara P