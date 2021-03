Pékin Express 2021 - Aurore et Jonathan : les images inédites de leur rapatriement en France

Le 23 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Pékin Express". Une édition 2021 pendant laquelle les téléspectateurs ont pu découvrir les 8 nouveaux binômes de la compétition, dont celui composé de Jonathan et Aurore. La semaine dernière, le couple marié a organisé un live avec sa communauté pour répondre à toutes les questions des internautes. L'un d'entre eux a voulu savoir s'ils ont été déçus du changement de la course. Une décision prise, pour rappel, après l'interruption du tournage en Ouganda à cause de la crise sanitaire. Alors que les six équipes restantes devaient poursuivre la route en Éthiopie, c'est finalement en Grèce qu'ils ont fait leur retour dans la compétition, six mois après l'arrêt du tournage.

"On a été déçu d'être arrêté et de ne pas découvrir l'Ethiopie, c'est sûr, on ne peut pas vous dire le contraire. Après, il faut savoir que les corps avaient quand même beaucoup souffert en Ouganda (...) On était tellement fatigué qu'on s'est dit : 'Bon, la pause, ça va aussi nous permettre de manger, de se requinquer un peu", expliquait Aurore. Ce à quoi Jonathan ajoutait : "C'est vrai que l'arrêt du tournage, ça nous a fait flipper parce que tu vis un rêve (...) Finalement, on était inquiet de ne pas pouvoir reprendre, donc quelque part, même si c'est vrai que le changement de route peut être perturbant, ce qui compte le plus c'est de reprendre cette parenthèse extraordinaire. Reprendre, c'était génial pour nous".

"Du rêve au cauchemar"

Et c'est en Grèce que les six équipes ont repris la compétition dans l'épisode 4 de "Pékin Express" diffusé le 16 mars dernier sur M6. Une nouvelle étape remportée par Aurore et Jonathan qui, à ce stade du jeu, ont une seule amulette en leur possession d'une valeur de 10 000 euros. Quant à Kaoutar et Nour, ces dernières ont échappé à l'élimination après avoir perdu le duel final face à Pierre-Louis et Arnaud, les frères fêtards. En effet, l'enveloppe noire contenait la mention suivante : étape non éliminatoire. Elles poursuivent donc la course en Grèce face aux cinq autres binômes, ce mardi 23 mars sur M6.

En fin de semaine dernière, Aurore a dévoilé sur Instagram des photos inédites du jour où, avec Jonathan, elle a été rapatriée en France à la suite de l'interruption du tournage de "Pékin Express". Une série de clichés qu'elle a accompagnée de la légende suivante : "Il y a un an... Nous débarquions à Paris... Confinés... Nous passions dès lors du rêve au cauchemar... Du bonheur à la peur... La perle de l'Afrique allait sincèrement nous manquer... Ouganda, on reviendra. #covid_19 #rapatriement #crisesanitaire #PekinExpress #race", a-t-elle posté.

Par Clara P