Pékin Express 2021 - Aurore et Jonathan : leur couple mis à mal pendant l'aventure ?

C'est une nouvelle saison de "Pékin Express" qui démarre ce mardi 23 février sur M6. Si Stéphane Rotenberg fait son retour en tant qu'animateur de l'émission, les téléspectateurs s'apprêtent à faire connaissance avec huit nouveaux binômes. Parmi eux, le couple originaire du Nord-Pas-de-Calais, Aurore et Jonathan, qui ne se quitte jamais. En effet, ces derniers sont inséparables depuis leur mariage célébré il y a cinq ans.

En avril dernier, la candidate postait le message suivant en légende d'un montage photo rassemblant les plus belles photos de leur couple. "Parce qu'une jolie amitié peut devenir la plus belle histoire d'amour... Parce que quelqu'un dans ce monde nous a surnommés les indestructibles... Bel anniversaire de mariage mon chéri. En route pour de nouvelle aventures, avec toujours ce grain de folie, ta manière si particulière de râler, mais surtout celle de me faire autant rire. Une sacrée team prête à affronter toutes les épreuves, mais surtout à les gagner".

"De la tension et du stress"

Dans un court entretien accordé à la radio RDL, Jonathan a révélé les dessous de sa participation à "Pékin Express" avec sa moitié, Aurore. "Je me suis laissé embarquer dans une aventure avec ma femme. C'était son rêve. Elle a décidé un soir de candidater, elle a fait un peu le forcing devant une célèbre émission de football (...) On a été sélectionné", a-t-il dit. Sur Instagram, la candidate a posté la vidéo en question, enregistrée le 18 août 2019. "On a un duo fort pour deux raisons : la première, c'est le lien très fort qui nous unis. On s'est trouvé, on est des véritables âmes soeurs. Ce qui nous rend fort aussi, ce sont nos origines et les valeurs qu'on a portées durant cette aventure", a poursuivi le trentenaire.

Participer à une aventure comme "Pékin Express" peut avoir des répercussions sur la bonne entente au sein d'un couple. Un aspect de la compétition qui n'a pas effrayé Jonathan et Aurore, bien au contraire. "Il y avait deux possibilités : soit on revenait ensemble, soit on divorçait (rires). On était confiant avec Aurore. Globalement, nous avons été fidèles à nous-mêmes. Alors, par moment, il y avait de la tension et du stress, mais on est ressorti grandi de cette expérience. C'était un accélérateur de vie", a confié Jonathan au site Horizon Radio. "Et puis, on se connaît très bien ! On a réussi à se tempérer quand l'autre était un peu trop énervé", a poursuivi Aurore. Le retour a une vie normale a-t-il été compliqué une fois l'aventure terminée ? "On est revenu ensemble, et ça nous a renforcés plus que jamais. On a eu une ou deux prises de tête, mais honnêtement, rien de très grave et on est revenu très, très fort et plus soudés que jamais", a confié le candidat sur RDL.

