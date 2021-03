Pékin Express 2021 - Aurore et Jonathan : leur réaction à l'arrêt du tournage dévoilée

Le 23 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Pékin Express". Au casting, les téléspectateurs ont fait la connaissance de huit nouvaux binômes. Après un voyage en avion un peu particulier, les 16 candidats ont démarré la course en Ouganda. Mais la production leur avait réservé une petite surprise. En effet, c'est avec leurs grosses valises qu'ils ont démarré cette nouvelle aventure. À l'issue d'une première étape périlleuse, Sabine et Loïc, le duo d'inconnus, ont été éliminés de la compétition.

La semaine dernière, Crisoula et Jenny ne sont pas parvenues à s'imposer lors du duel final qui les opposaient à Rose-Marie et Cinzia dans "Pékin Express". Contrairement à la semaine précédente, elles n'ont pas échappé cette fois à l'élimination, l'enveloppe noire portant la mention suivante : étape éliminatoire. Sur sa page Instagram, Jenny avait posté le message suivant : "C'est déjà fini pour nous ! Certes trop tôt, mais ce sont les règles du jeu ! Bien évidemment, nous sommes complètement abattues, attristées et aurions voulu aller plus loin, surtout après avoir mis toute notre force et notre coeur. Nous nous sommes battues jusqu'à la fin et n'avions rien lâché", a-t-elle posté.

"Reprendre, c'était génial pour nous"

En début de semaine, Aurore et Jonathan ont organisé un live avec leur communauté sur Instagram afin de répondre à toutes les questions des internautes. L'un d'entre eux a voulu savoir s'ils ont été déçus du changement de la course. Une décision prise, pour rappel, après l'interruption du tournage en Ouganda à cause de la crise sanitaire. Alors que les six équipes restantes devaient poursuivre la route en Éthiopie, c'est finalement en Grèce qu'ils ont fait leur retour dans la compétition, six mois après l'arrêt du tournage.

"On a été déçu d'être arrêté et de ne pas découvrir l'Ethiopie, c'est sûr, on ne peut pas vous dire le contraire. Après, il faut savoir que les corps avaient quand même beaucoup souffert en Ouganda. Je dois avouer que je me suis dit : 'Ok, c'est la merde en France, on rentre et ça va être quelque chose de juste incroyable'. On ne se balade pas en France avec des attestations, moi qui suis passionnée d'histoire, je peux vous dire que ça nous a fait une partie de notre histoire", a-t-elle dit, avant d'être coupée par son mari. "Tu vas trop loin, les gens ne comprennent rien. Tu t'emballes, on dirait une professeur d'histoire. Excusez-là. Va à l'essentiel", lui a-t-il dit. Aurore a repris la parole. "On était tellement fatigué qu'on s'est dit : 'Bon, la pause, ça va aussi nous permettre de manger, de se requinquer un peu". Ce à quoi le candidat a ajouté : "C'est vrai que l'arrêt du tournage, ça nous a fait flipper parce que tu vis un rêve (...) Finalement, on était inquiet de ne pas pouvoir reprendre, donc quelque part, même si c'est vrai que le changement de route peut être perturbant, ce qui compte le plus c'est de reprendre cette parenthèse extraordinaire. Reprendre, c'était génial pour nous".

Par Clara P