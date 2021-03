Pékin Express 2021 - Aurore et Jonathan : pourquoi ils ne peuvent pas avoir d'enfant pour le moment

C'est une nouvelle saison de "Pékin Express" qui a démarré sur M6. L'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec 8 nouveaux binômes plus motivés que jamais à aller le plus loin possible dans la compétition. La course a démarré en Ouganda, avec une série d'épreuves et la traditionnelle nuit passée chez l'habitant. À l'issue de cette première étape, un duo s'est qualifié, remportant la toute première amulette de la saison d'une valeur de 10 000 euros. Il s'agit de Kaoutar et Nour, le duo mère/fille. Quant à Sabine et Loïc, ils n'ont pas réussi à s'imposer lors du duel final. Résultat : le binôme d'inconnus a été éliminé de la compétition.

Il faut dire que l'entente entre eux a été compliquée. D'ailleurs, Sabine n'a pas mâché ses mots à l'encontre de Loïc dans une interview pour Télé-Loisirs. "Il m'a gâché mon aventure (...) Il ne me calculait pas. Cela a été difficile. Ensuite, on s'est retrouvés perdus dans la capitale, il disait que c'était de ma faute. Il y a aussi eu un malentendu là-dessus. Il était très, très autoritaire, mais jamais vulgaire", a-t-elle dit. Invité le 24 février dernier dans "Touche pas à mon poste", Loïc s'est excusé pour son comportement envers la chanteuse lyrique.

Cinq ans de combat

Dans ce premier épisode, Aurore (38 ans) et Jonathan (35 ans) se sont imposés comme des adversaires redoutables. Après avoir remporté l'épreuve d'immunité - une victoire qui leur a permis de profiter d'un safari - le couple a dormi chez une famille avec plein d'enfants. Un instant pendant lequel la candidate n'a pas caché son émotion. "Ça fait quelque chose au coeur. Dès que je prends un bébé, il y a un truc qui se passe", a-t-elle dit. Et de poursuivre : "Je sais que Jonathan serait un bon père. C'est un mari parfait donc pourquoi ce ne serait pas un bon père. Donc forcément, le moment où il prend le bébé, ça me touche". La raison de ces confidences ? Le couple ne peut pas avoir d'enfants pour le moment. "Aurore a un problème de santé, donc on ne peut pas. On prie pour avoir un enfant, ça ira", a confié Jonathan.

Dans un entretien à Télé-Loisirs, Aurore et Jonathan ont accepté de revenir sur cette séquence. "On a été cueillis par l'instant (...) On n'a jamais eu de tabous sur ce sujet. Ce n'est pas une tare de ne pas pouvoir avoir d'enfant, ce n'est de la faute de personne, c'est pas de bol, c'est comme ça. À ce moment-là de l'aventure, on a eu un déclic, ça fait cinq ans qu'on est dans la PMA", a expliqué Jonathan. Pour aider les couples dans la même situation qu'eux, ces derniers ont créé une association qui s'appelle "Les Cigognes Déboussolées". "Aujourd'hui, elle va ouvrir un espace de parole - pas thérapeuthique car nous ne sommes pas médecins - de pair à pair. L'idée c'est d'échanger avec des personnes qui sont dans la même situation que nous et aider les autres", a précisé Aurore.

